Власти рассказали, от каких болезней в 2022 году чаще умирали жители ЯНАО

Власти: в 2022 году в ЯНАО чаще умирали от болезней системы кровообращения и онкологии

18 января 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

У 128 ямалеьцев удалось обнаружить предраковое состояние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году жители ЯНАО чаще умирали от болезней системы кровообращения. При этом за прошедший год показатель смертности от болезней системы кровообращения на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «На Ямале, как и по стране и в мире на первом месте болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты). На втором месте так же как и везде — онкология. На третьем месте — различные травмы», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что власти уделяют большое внимание борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году в больницы округа поступило современно оборудование. «2650 тысяч пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, воспользовались региональной мерой поддержки и бесплатно получили лекарства для лечения на дому. Пациенты с гипертонией обеспечиваются гипотензивными препаратами с 50% скидкой. Более 7 тысяч ямальцев уже стали получателями такой меры поддержки», — добавили там. Благодаря запуску пилотного проекта по онкологическому скринингу у 128 ямалеьцев удалось обнаружить предраковое состояние. Их вовремя обследовали и вылечили. Такой опыт планируют применить в Новом Уренгое и Ноябрьске. «Показатель смертности от заболеваний в регионе один из самых низких в стране. Выявляемость на ранних стадиях — 60% случаев», — подчеркнули в департаменте. Ранее сообщалось, что в Губкинском от заболеваний сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний чаще умирали мужчины. По информации городских властей, это 80%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году жители ЯНАО чаще умирали от болезней системы кровообращения. При этом за прошедший год показатель смертности от болезней системы кровообращения на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «На Ямале, как и по стране и в мире на первом месте болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты). На втором месте так же как и везде — онкология. На третьем месте — различные травмы», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что власти уделяют большое внимание борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году в больницы округа поступило современно оборудование. «2650 тысяч пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, воспользовались региональной мерой поддержки и бесплатно получили лекарства для лечения на дому. Пациенты с гипертонией обеспечиваются гипотензивными препаратами с 50% скидкой. Более 7 тысяч ямальцев уже стали получателями такой меры поддержки», — добавили там. Благодаря запуску пилотного проекта по онкологическому скринингу у 128 ямалеьцев удалось обнаружить предраковое состояние. Их вовремя обследовали и вылечили. Такой опыт планируют применить в Новом Уренгое и Ноябрьске. «Показатель смертности от заболеваний в регионе один из самых низких в стране. Выявляемость на ранних стадиях — 60% случаев», — подчеркнули в департаменте. Ранее сообщалось, что в Губкинском от заболеваний сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний чаще умирали мужчины. По информации городских властей, это 80%.