19 января 2023
18 января 2023

Жительница ЯНАО получила условный срок за фиктивную прописку мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Жительница Лабытнанги приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что женщина в течение 2021 г. и 2022 г. поставила на учет по месту пребывания трех граждан Республики Таджикистан. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось. Судом виновной назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя села Аксарка признали виновным по делу о незаконной прописке мигрантов. Он будет обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщина в течение 2021 г. и 2022 г. поставила на учет по месту пребывания трех граждан Республики Таджикистан. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось. Судом виновной назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жителя села Аксарка признали виновным по делу о незаконной прописке мигрантов. Он будет обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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