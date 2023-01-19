Жительница ЯНАО получила условный срок за фиктивную прописку мигрантов

20 января 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Жительница Лабытнанги приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Лабытнанги (ЯНАО) приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщина в течение 2021 г. и 2022 г. поставила на учет по месту пребывания трех граждан Республики Таджикистан. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось. Судом виновной назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жителя села Аксарка признали виновным по делу о незаконной прописке мигрантов. Он будет обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) приговорена к условному сроку за незаконную прописку мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщина в течение 2021 г. и 2022 г. поставила на учет по месту пребывания трех граждан Республики Таджикистан. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось. Судом виновной назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жителя села Аксарка признали виновным по делу о незаконной прописке мигрантов. Он будет обязан выплатить штраф в 30 тысяч рублей.