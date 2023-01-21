21 января 2023
20 января 2023

Жители ЯНАО предпочитают выбрасывать новогодние ели

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , елка, новый год
Около 40% ямальцев относят новогодние ели на мусорку Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще всего выбрасывают живые новогодние ели. Об этом сообщили аналитики компании SuperJob.

«Живые новогодние ели 40% жителей ЯНАО в этом году выбрасывают в мусор. 19% опрошенных сдает ель в переработку», — говорится в исследовании.

Около 17% ямальцев изготовят из дерева дрова, 5% сделают сувениры и деревянные изделия. Только один житель округа из 100 планирует сдать живую ель в зоопарк.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают новогодние праздники встречать с родными и наряжать елку в кругу семьи. Это является любимыми традициями ямальцев.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще всего выбрасывают живые новогодние ели. Об этом сообщили аналитики компании SuperJob. «Живые новогодние ели 40% жителей ЯНАО в этом году выбрасывают в мусор. 19% опрошенных сдает ель в переработку», — говорится в исследовании. Около 17% ямальцев изготовят из дерева дрова, 5% сделают сувениры и деревянные изделия. Только один житель округа из 100 планирует сдать живую ель в зоопарк. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают новогодние праздники встречать с родными и наряжать елку в кругу семьи. Это является любимыми традициями ямальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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