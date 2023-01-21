Жители ЯНАО предпочитают выбрасывать новогодние ели

Около 40% ямальцев относят новогодние ели на мусорку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще всего выбрасывают живые новогодние ели. Об этом сообщили аналитики компании SuperJob.

«Живые новогодние ели 40% жителей ЯНАО в этом году выбрасывают в мусор. 19% опрошенных сдает ель в переработку», — говорится в исследовании.

Около 17% ямальцев изготовят из дерева дрова, 5% сделают сувениры и деревянные изделия. Только один житель округа из 100 планирует сдать живую ель в зоопарк.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО предпочитают новогодние праздники встречать с родными и наряжать елку в кругу семьи. Это является любимыми традициями ямальцев.