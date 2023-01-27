Жительница ХМАО увязла в ипотечных долгах из-за ликвидации «Запсибкомбанка»

28 января 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Кредит клиентки передали сторонней организации, которая требует с нее неустойку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительница Нижневартовска увязла в долгах по ипотеке после закрытия «Запсибкомбанка». Организация продала ее кредит стороннему ипотечному агентству, которое теперь требует с девушки неустойку, превышающую задолженность почти в два раза. Об этом URA.RU рассказала сама клиентка. «Квартира приобреталась за 2,4 млн рублей. На момент передачи [долга ипотечному агентству] у меня основной долг оставался 1,6 млн рублей. И сейчас в исковом заявлении они с меня просят 2,7 млн, при этом оценив квартиру в 2,3 млн. Если они выиграют, то заберут квартиру, и я останусь им еще должна», — рассказала журналисту URA.RU клиентка. Проблемы с оплатой кредита у девушки начались в мае 2021 года, когда в «Запсибкомбанке» проходил процесс реструктуризации. «Рекомендовано это [оплачивать ипотеку] было делать через „ВТБ“ („Запсибкомбанк“ находился в его структуре — прим. URA.RU), там открылась карта и последующие два месяца я могла платить, как и другие клиенты. Потом оплата не могла производиться (об этом девушке сообщили банковские работники — прим. URA.RU) вплоть до декабря 2021 года. С „Запсибом“ я неоднократно связывалась, на что мне было озвучено, чтобы я не переживала и проблем не возникнет. Говорили, что думают, куда перейти — либо в „ВТБ“ либо в „БМ-банк“. И на время этой процедуры у меня просто продлится договор ипотечный, и затем войду в график и буду платить», — вспоминает девушка. Однако позже в декабре 2021 года, по словам клиентки, она сама узнала, что ее долг передали компании «Ипотечный агент Элбинг столица». При этом, по ее мнению, в такой же ситуации оказались и другие клиенты банка. «С ними [ипотечным агентом] неоднократно пыталась связаться, чтобы решить вопрос. Меня также на словах успокаивали, что ничего страшного. Но в феврале [2022 года] выставили мне неустойку. После чего я начала с ними вести переговоры и судиться», — добавляет клиентка. URA.RU попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию в банке «ВТБ». «При интеграции банков и переходе всех активов на баланс мы оперативно информируем об этом новых клиентов, особенно в случае обслуживания ими кредитов. При этом важно понимать, что еще до момента присоединения интегрируемые банки могут самостоятельно передавать кредиты своих заемщиков новым кредиторам по договору цессии. В таком случае обязанность по информированию о порядке обслуживания договоров возлагается на новых кредиторов», — говорится в официальном ответе пресс-службы банка на запрос. Тем временем в ипотечном агентстве раскрывать информацию о задолженности клиентки отказались, сославшись на конфиденциальность личных данных, и заявив, что являются законным правоприемником «Запсибкомбанка». «Условия всех ипотечных кредитных договоров остаются для заемщиков неизменными, а начисление процентов и неустойки происходит в строгом соответствии с действующим договором», — сказали в компании. В свою очередь URA.RU попросило дать оценку ситуации в Банке России. В ЦБ порекомендовали клиентке обратиться в их интернет-приемную с имеющимся пакетом документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска увязла в долгах по ипотеке после закрытия «Запсибкомбанка». Организация продала ее кредит стороннему ипотечному агентству, которое теперь требует с девушки неустойку, превышающую задолженность почти в два раза. Об этом URA.RU рассказала сама клиентка. «Квартира приобреталась за 2,4 млн рублей. На момент передачи [долга ипотечному агентству] у меня основной долг оставался 1,6 млн рублей. И сейчас в исковом заявлении они с меня просят 2,7 млн, при этом оценив квартиру в 2,3 млн. Если они выиграют, то заберут квартиру, и я останусь им еще должна», — рассказала журналисту URA.RU клиентка. Проблемы с оплатой кредита у девушки начались в мае 2021 года, когда в «Запсибкомбанке» проходил процесс реструктуризации. «Рекомендовано это [оплачивать ипотеку] было делать через „ВТБ“ („Запсибкомбанк“ находился в его структуре — прим. URA.RU), там открылась карта и последующие два месяца я могла платить, как и другие клиенты. Потом оплата не могла производиться (об этом девушке сообщили банковские работники — прим. URA.RU) вплоть до декабря 2021 года. С „Запсибом“ я неоднократно связывалась, на что мне было озвучено, чтобы я не переживала и проблем не возникнет. Говорили, что думают, куда перейти — либо в „ВТБ“ либо в „БМ-банк“. И на время этой процедуры у меня просто продлится договор ипотечный, и затем войду в график и буду платить», — вспоминает девушка. Однако позже в декабре 2021 года, по словам клиентки, она сама узнала, что ее долг передали компании «Ипотечный агент Элбинг столица». При этом, по ее мнению, в такой же ситуации оказались и другие клиенты банка. «С ними [ипотечным агентом] неоднократно пыталась связаться, чтобы решить вопрос. Меня также на словах успокаивали, что ничего страшного. Но в феврале [2022 года] выставили мне неустойку. После чего я начала с ними вести переговоры и судиться», — добавляет клиентка. URA.RU попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию в банке «ВТБ». «При интеграции банков и переходе всех активов на баланс мы оперативно информируем об этом новых клиентов, особенно в случае обслуживания ими кредитов. При этом важно понимать, что еще до момента присоединения интегрируемые банки могут самостоятельно передавать кредиты своих заемщиков новым кредиторам по договору цессии. В таком случае обязанность по информированию о порядке обслуживания договоров возлагается на новых кредиторов», — говорится в официальном ответе пресс-службы банка на запрос. Тем временем в ипотечном агентстве раскрывать информацию о задолженности клиентки отказались, сославшись на конфиденциальность личных данных, и заявив, что являются законным правоприемником «Запсибкомбанка». «Условия всех ипотечных кредитных договоров остаются для заемщиков неизменными, а начисление процентов и неустойки происходит в строгом соответствии с действующим договором», — сказали в компании. В свою очередь URA.RU попросило дать оценку ситуации в Банке России. В ЦБ порекомендовали клиентке обратиться в их интернет-приемную с имеющимся пакетом документов.