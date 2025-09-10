10 сентября 2025

Мэр из ХМАО устроил тотальную зачистку подчиненных. Инсайд

Глава Нижневартовского района Саломатин увольняет заместителей
В отставку ушли два заместителя главы Нижневартовского района
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин устроил зачистку подчиненных. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что администрацию покинули два его зама и чиновница из депфина.

«Покинули свои посты два его зама — Татьяна Шакун (соцвопросы) и Ханиф Абдуллин (ЖКХ). Уволилась из администрации и чиновница из депфина Елена Бутенко. Под угрозой отставки еще несколько человек», — прогнозирует инсайдер.

Данные Шакун удалены с сайта администрации. В ответ на звонок журналиста на рабочий телефон Бутенко сообщили, что она больше не работает.

Данные Абдуллина остаются на одной из двух страниц сайта мэрии. Его телефоны недоступны, на рабочем номере не взяли трубку. Информацию об его отставке подтвердили три не связанных между собой источника. «Абдуллин покинул пост в начале сентября», — пояснил собеседник агентства.

В администрацию района направлен запрос. Ответ ожидается.

