Автомобилисты украли дорожные знаки у челябинских коммунальщиков. Видео

В Карталах (Челябинская область) в ночь на 26 января группа молодых людей на автомобиле украла дорожные знаки у местных коммунальщиков. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения отделения Пенсионного фонда.
«Это уже не первый случай, когда у нас воруют дорожные знаки. Советуем вернуть знак нам по адресу Братьев Кашириных, 4. Иначе мы обратимся с заявлением в полицию», - передает слова начальника МУП «Спецстрой» Галины Сушко.
По словам руководителя, машина и вся компания, попавшие на видео, приметные. Их поиск не займет много времени.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позже.
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