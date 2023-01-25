25 января 2023

Автомобилисты украли дорожные знаки у челябинских коммунальщиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , дорожные знаки, городское хозяйство, коммунальная служба
Коммунальная компания предлагает ворам вернуть знаки на место

В Карталах (Челябинская область) в ночь на 26 января группа молодых людей на автомобиле украла дорожные знаки у местных коммунальщиков. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения отделения Пенсионного фонда.

«Это уже не первый случай, когда у нас воруют дорожные знаки. Советуем вернуть знак нам по адресу Братьев Кашириных, 4. Иначе мы обратимся с заявлением в полицию», - передает слова начальника МУП «Спецстрой» Галины Сушко.

По словам руководителя, машина и вся компания, попавшие на видео, приметные. Их поиск не займет много времени.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позже.

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В Карталах (Челябинская область) в ночь на 26 января группа молодых людей на автомобиле украла дорожные знаки у местных коммунальщиков. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения отделения Пенсионного фонда. «Это уже не первый случай, когда у нас воруют дорожные знаки. Советуем вернуть знак нам по адресу Братьев Кашириных, 4. Иначе мы обратимся с заявлением в полицию», - передает слова начальника МУП «Спецстрой» Галины Сушко. По словам руководителя, машина и вся компания, попавшие на видео, приметные. Их поиск не займет много времени. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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