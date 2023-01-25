Автомобилисты украли дорожные знаки у челябинских коммунальщиков. Видео

Коммунальная компания предлагает ворам вернуть знаки на место Размик Закарян © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) в ночь на 26 января группа молодых людей на автомобиле украла дорожные знаки у местных коммунальщиков. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения отделения Пенсионного фонда.

«Это уже не первый случай, когда у нас воруют дорожные знаки. Советуем вернуть знак нам по адресу Братьев Кашириных, 4. Иначе мы обратимся с заявлением в полицию», - передает слова начальника МУП «Спецстрой» Галины Сушко.

По словам руководителя, машина и вся компания, попавшие на видео, приметные. Их поиск не займет много времени.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позже.