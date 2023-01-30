В России начали выпускать китайский седан для городских дорог

30 января 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Калининграде будут собирать автомобили китайской марки Виталий Невар / ТАСС В Калининграде начали производить китайские автомобили Kaiyi. Об этом рассказал председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Первой выпускаемой моделью стал городской седан Е5, который начнут продавать уже в первом квартале 2023 года. «Старт производства и начало стратегического партнерства „Автотора“ и китайской марки Kaiyi — значимое событие для нашей компании на новом этапе ее деятельности», — заявил Горбунов журналисту РИА «Новости». До конца года планируется запуск еще трех моделей этой марки. Сейчас предприятие осуществляет промышленную сборку автомобиля на базе готового кузова. В дальнейшем планируется организовать производство полного цикла. В течение года будет произведено как минимум 50 тысяч таких машин. «Автотор Холдинг» был основан в 1994 году и первым в России начал собирать автомобили иностранных марок. До весны 2022 года завод собирал немецкие автомобили BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai, однако в настоящий момент выпуск этих автомобилей поставлен на паузу.

В Калининграде начали производить китайские автомобили Kaiyi. Об этом рассказал председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Первой выпускаемой моделью стал городской седан Е5, который начнут продавать уже в первом квартале 2023 года. «Старт производства и начало стратегического партнерства „Автотора“ и китайской марки Kaiyi — значимое событие для нашей компании на новом этапе ее деятельности», — заявил Горбунов журналисту РИА «Новости». До конца года планируется запуск еще трех моделей этой марки. Сейчас предприятие осуществляет промышленную сборку автомобиля на базе готового кузова. В дальнейшем планируется организовать производство полного цикла. В течение года будет произведено как минимум 50 тысяч таких машин. «Автотор Холдинг» был основан в 1994 году и первым в России начал собирать автомобили иностранных марок. До весны 2022 года завод собирал немецкие автомобили BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai, однако в настоящий момент выпуск этих автомобилей поставлен на паузу.