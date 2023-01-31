31 января 2023

Тюменец показал, как доставляется помощь в зону СВО. Видео

Тюменец снял на видео процесс доставки помощи в зону СВО
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска Алексей Никуленко записал на видео процесс доставки вещей и продуктов в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующую публикацию активист сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем наш путь, разгружая груз. Ребята очень рады и благодарны! И нам приятно повидаться и поддержать наших бойцов! Победа будет за нами!», — сообщил Никуленко на своей странице.

Житель Тобольска опубликовал видеозапись, на которой запечатлен его путь в зону проведения СВО. На кадрах ролика, в частности, видно, как в пути он раздает различные вещи военнослужащим, которых встречает в пути.

Ранее Никуленко назвал список предметов, которые считаются среди военнослужащих жизненно необходимыми. К таким он, в частности, отнес теплые вещи, оптику, квадрокоптеры, оборудование для ночного видения и тепловизоры.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Житель Тобольска Алексей Никуленко записал на видео процесс доставки вещей и продуктов в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующую публикацию активист сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Продолжаем наш путь, разгружая груз. Ребята очень рады и благодарны! И нам приятно повидаться и поддержать наших бойцов! Победа будет за нами!», — сообщил Никуленко на своей странице. Житель Тобольска опубликовал видеозапись, на которой запечатлен его путь в зону проведения СВО. На кадрах ролика, в частности, видно, как в пути он раздает различные вещи военнослужащим, которых встречает в пути. Ранее Никуленко назвал список предметов, которые считаются среди военнослужащих жизненно необходимыми. К таким он, в частности, отнес теплые вещи, оптику, квадрокоптеры, оборудование для ночного видения и тепловизоры. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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