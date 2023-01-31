Тюменец снял на видео процесс доставки помощи в зону СВО

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска Алексей Никуленко записал на видео процесс доставки вещей и продуктов в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующую публикацию активист сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем наш путь, разгружая груз. Ребята очень рады и благодарны! И нам приятно повидаться и поддержать наших бойцов! Победа будет за нами!», — сообщил Никуленко на своей странице.

Житель Тобольска опубликовал видеозапись, на которой запечатлен его путь в зону проведения СВО. На кадрах ролика, в частности, видно, как в пути он раздает различные вещи военнослужащим, которых встречает в пути.

Ранее Никуленко назвал список предметов, которые считаются среди военнослужащих жизненно необходимыми. К таким он, в частности, отнес теплые вещи, оптику, квадрокоптеры, оборудование для ночного видения и тепловизоры.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.