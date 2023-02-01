Пермяк распылил газовый баллончик в лицо 9-летней девочке и украл телефон

01 февраля 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Парень отобрал у девочки телефон Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березниках (Пермский край) будут судить 19-летнего молодого человека за то, что распылил газовый баллончик в лицо ребенку и отобрал телефон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 15 декабря 2022 года вечером обвиняемый, находясь на перекрестке улиц Крупская и Всеобуча, распылил содержимое газового баллончика в лицо 9-летней девочке и открыто похитил у нее телефон. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более шести тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Молодого человека нашли. Его обвиняют по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Сейчас уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что полиция расследует факт избиения 9-летнего мальчика в одном из дворов Перми. У одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову.

В Березниках (Пермский край) будут судить 19-летнего молодого человека за то, что распылил газовый баллончик в лицо ребенку и отобрал телефон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 15 декабря 2022 года вечером обвиняемый, находясь на перекрестке улиц Крупская и Всеобуча, распылил содержимое газового баллончика в лицо 9-летней девочке и открыто похитил у нее телефон. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более шести тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Молодого человека нашли. Его обвиняют по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Сейчас уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что полиция расследует факт избиения 9-летнего мальчика в одном из дворов Перми. У одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову.