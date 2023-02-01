Пермяк распылил газовый баллончик в лицо 9-летней девочке и украл телефон

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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Парень отобрал у девочки телефон Фото:

В Березниках (Пермский край) будут судить 19-летнего молодого человека за то, что распылил газовый баллончик в лицо ребенку и отобрал телефон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 15 декабря 2022 года вечером обвиняемый, находясь на перекрестке улиц Крупская и Всеобуча, распылил содержимое газового баллончика в лицо 9-летней девочке и открыто похитил у нее телефон. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более шести тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Молодого человека нашли. Его обвиняют по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция расследует факт избиения 9-летнего мальчика в одном из дворов Перми. У одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову.

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В Березниках (Пермский край) будут судить 19-летнего молодого человека за то, что распылил газовый баллончик в лицо ребенку и отобрал телефон. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 15 декабря 2022 года вечером обвиняемый, находясь на перекрестке улиц Крупская и Всеобуча, распылил содержимое газового баллончика в лицо 9-летней девочке и открыто похитил у нее телефон. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил более шести тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Молодого человека нашли. Его обвиняют по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Сейчас уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что полиция расследует факт избиения 9-летнего мальчика в одном из дворов Перми. У одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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