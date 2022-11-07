07 ноября 2022

Полиция расследует случай избиения 9-летнего мальчика в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против транспортной реформы. Пермь, ппс, патруль полиции, задержание полиции
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента Фото:

Полиция проводит расследование по факту избиения мальчика в одном из дворов Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Перми. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову.

«В Мотовилихинский отдел полиции поступило обращение по этому инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. В полицию отделения обратились родители пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел у дома на бульваре Гагарина, 111/2. Также в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как женщина на детской площадке подбегает к ребенку, начинает его бить, толкать, а после сыплет на него снег. Сообщается, что причиной могла быть ссора мальчика с сыном женщины.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Полиция проводит расследование по факту избиения мальчика в одном из дворов Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Перми. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову. «В Мотовилихинский отдел полиции поступило обращение по этому инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. В полицию отделения обратились родители пострадавшего ребенка. Инцидент произошел у дома на бульваре Гагарина, 111/2. Также в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как женщина на детской площадке подбегает к ребенку, начинает его бить, толкать, а после сыплет на него снег. Сообщается, что причиной могла быть ссора мальчика с сыном женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...