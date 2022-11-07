Полиция расследует случай избиения 9-летнего мальчика в Перми. Видео

08 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция проводит расследование по факту избиения мальчика в одном из дворов Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Перми. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову. «В Мотовилихинский отдел полиции поступило обращение по этому инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. В полицию отделения обратились родители пострадавшего ребенка. Инцидент произошел у дома на бульваре Гагарина, 111/2. Также в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как женщина на детской площадке подбегает к ребенку, начинает его бить, толкать, а после сыплет на него снег. Сообщается, что причиной могла быть ссора мальчика с сыном женщины.

Полиция проводит расследование по факту избиения мальчика в одном из дворов Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Перми. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у одного из домов на бульваре Гагарина местная жительница душила девятилетнего ребенка, угрожала ему и сыпала снег на голову. «В Мотовилихинский отдел полиции поступило обращение по этому инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе. В полицию отделения обратились родители пострадавшего ребенка. Инцидент произошел у дома на бульваре Гагарина, 111/2. Также в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором видно, как женщина на детской площадке подбегает к ребенку, начинает его бить, толкать, а после сыплет на него снег. Сообщается, что причиной могла быть ссора мальчика с сыном женщины.