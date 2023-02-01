01 февраля 2023

В Екатеринбурге представители «Гринвича» подали иск к Uniqlo

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Очереди в магазине UNIQLO в Меге. Екатеринбург, бутик, uniqlo, юникло
«Гринвич» хочет взыскать с Uniqlo 47 млн рублей Фото:

Управляющая компания «ИТС-Групп», которая относится к торговому центру «Гринвич» в Екатеринбурге, подала иск к японскому бренду Uniqlo. Информация об этом появилась в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Исковое заявление ООО „Управляющая компания ИТС-Групп“ к ООО „Юникло рус“», — говорится в картотеке. Исковое заявление поступило в суд 2 февраля, сумма иска составляет 47 млн рублей.

Ранее суд прекратил производство по искам управляющей компании торгового центр «Гринвич» к двум брендам, входящим в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Представители екатеринбургского ТЦ планировали взыскать 74,9 тысяч долларов с бренда Oysho и 96,4 тысячи долларов с Bershka.

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Управляющая компания «ИТС-Групп», которая относится к торговому центру «Гринвич» в Екатеринбурге, подала иск к японскому бренду Uniqlo. Информация об этом появилась в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы. «Исковое заявление ООО „Управляющая компания ИТС-Групп“ к ООО „Юникло рус“», — говорится в картотеке. Исковое заявление поступило в суд 2 февраля, сумма иска составляет 47 млн рублей. Ранее суд прекратил производство по искам управляющей компании торгового центр «Гринвич» к двум брендам, входящим в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Представители екатеринбургского ТЦ планировали взыскать 74,9 тысяч долларов с бренда Oysho и 96,4 тысячи долларов с Bershka.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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