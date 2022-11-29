Суд прекратил производство по искам «Гринвича» к мировым брендам

30 ноября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Большинство споров, которые возникают между управляющей компанией «Гринвича» и представленными в ТЦ брендами возникают из-за аренды Фото: Размик Закарян © URA.RU Суд прекратил производство по искам ИТС-Групп, которая является управляющей компанией торгового центр «Гринвич» в Екатеринбурге, к двум брендам, входящим в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда. Сумма иска к «Ойшо СНГ» была 74,9 тысяч долларов, к «Бершка СНГ» — 96,4 тысячи долларов. Всего ИТС-Групп инициировала несколько дел к брендам, которые раньше располагались в магазине «Гринвич». В частности, к акционерному обществу «Джамилько», которое является дистрибьютором одежды Marc O’Polo. Ранее URA.RU сообщало о судебном споре между ТРЦ «Гринвич» и H&M, который начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.

Суд прекратил производство по искам ИТС-Групп, которая является управляющей компанией торгового центр «Гринвич» в Екатеринбурге, к двум брендам, входящим в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда. Сумма иска к «Ойшо СНГ» была 74,9 тысяч долларов, к «Бершка СНГ» — 96,4 тысячи долларов. Всего ИТС-Групп инициировала несколько дел к брендам, которые раньше располагались в магазине «Гринвич». В частности, к акционерному обществу «Джамилько», которое является дистрибьютором одежды Marc O’Polo. Ранее URA.RU сообщало о судебном споре между ТРЦ «Гринвич» и H&M, который начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.