В Кремле не стали комментировать идею курганского губернатора

Дмитрий Песков не стал комментировать заявление курганского губернатора Вадима Шумкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В кремле не стали комментировать заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова по поводу того, что Сербии необходимо заявить о присоединении к России, а не к Еврозоюзу. Об этом на пресс-конференции 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«Без комментариев», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. В своем telegram-канале Шумков написал, что Сербии следует отказаться от идеи вступления в Евросоюз, заявить о намерении войти в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в дальнейшем — и о присоединении к РФ.

Ранее URA/RU писало, что курганский губернатор отреагировал на заявление президента Сербии Александра Вучича об угрозах Запада отказать стране в приеме в ЕС. Вучич заявлял, что Сербия оказалась под жестким давлением Запада из-за конфликта на Украине. По его словам, правительство страны не планирует в ближайшее время вводить санкции против РФ. Чтобы не допустить обострения конфликта, Сербия в числе прочих стран отказалась отправлять оружие на Украину.