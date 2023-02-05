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В Сургуте волонтеры ищут пропавшего 61-летнего мужчину. Фото

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Мужчина пропал 19 января (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Югре.

«Пропал Бакланов Сергей Александрович, 61 год (1961 г. р.). С 19 января 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе.

Рост мужчины 170 сантиметров. Он был одет в желто-бежевую куртку, темные штаны и ботинки. Пропавший носит усы и бороду. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь.

Сергей Бакланов пропал 19 января

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В Сургуте (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Югре. «Пропал Бакланов Сергей Александрович, 61 год (1961 г. р.). С 19 января 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Рост мужчины 170 сантиметров. Он был одет в желто-бежевую куртку, темные штаны и ботинки. Пропавший носит усы и бороду. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52. Ранее сообщалось, что в ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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