В Сургуте (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Югре.
«Пропал Бакланов Сергей Александрович, 61 год (1961 г. р.). С 19 января 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе.
Рост мужчины 170 сантиметров. Он был одет в желто-бежевую куртку, темные штаны и ботинки. Пропавший носит усы и бороду. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что в ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь.
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