В Сургуте волонтеры ищут пропавшего 61-летнего мужчину. Фото 06 февраля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 + Мужчина пропал 19 января (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Югре. «Пропал Бакланов Сергей Александрович, 61 год (1961 г. р.). С 19 января 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Рост мужчины 170 сантиметров. Он был одет в желто-бежевую куртку, темные штаны и ботинки. Пропавший носит усы и бороду. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52. Ранее сообщалось, что в ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Сергей Бакланов пропал 19 января «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ», «ВКонтакте» В Сургуте (ХМАО) волонтеры объявили поиски пропавшего Сергея Бакланова. 61-летний мужчина пропал 19 января, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Югре. «Пропал Бакланов Сергей Александрович, 61 год (1961 г. р.). С 19 января 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Рост мужчины 170 сантиметров. Он был одет в желто-бежевую куртку, темные штаны и ботинки. Пропавший носит усы и бороду. Жителей, которые располагают информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52. Ранее сообщалось, что в ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям