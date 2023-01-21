21 января 2023
20 января 2023

В ХМАО пропал 48-летний мужчина. Фото

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Волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова (фото из архива) Фото:

В ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите установить местонахождение человека: Никифорова Ивана Ивановича, 1974 г. р. 16.01.2023 года, уехал из д. Вата в г. Мегион, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“».

Рост мужчины 160 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета шапку, черные брюки, коричневые ботинки. Приметы: худощавое телосложение, волосы с проседью, серо-голубые глаза, шрам на носу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске искали Александра Чеботнова 1954 года рождения. Мужчина требовалась медицинская помощь.

Иван Никифоров не выходит на связь с 16 января

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В ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Никифорова Ивана Ивановича, 1974 г. р. 16.01.2023 года, уехал из д. Вата в г. Мегион, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“». Рост мужчины 160 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета шапку, черные брюки, коричневые ботинки. Приметы: худощавое телосложение, волосы с проседью, серо-голубые глаза, шрам на носу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске искали Александра Чеботнова 1954 года рождения. Мужчина требовалась медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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