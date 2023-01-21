В ХМАО пропал 48-летний мужчина. Фото

22 января 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Волонтеры ищут пропавшего Ивана Никифорова (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Никифорова Ивана Ивановича, 1974 г. р. 16.01.2023 года, уехал из д. Вата в г. Мегион, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“». Рост мужчины 160 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета шапку, черные брюки, коричневые ботинки. Приметы: худощавое телосложение, волосы с проседью, серо-голубые глаза, шрам на носу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске искали Александра Чеботнова 1954 года рождения. Мужчина требовалась медицинская помощь. Иван Никифоров не выходит на связь с 16 января «Поиск пропавших людей «Азимут г. Нижневартовск», «ВКонтакте»

В ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Никифорова Ивана Ивановича, 1974 г. р. 16.01.2023 года, уехал из д. Вата в г. Мегион, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“». Рост мужчины 160 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета шапку, черные брюки, коричневые ботинки. Приметы: худощавое телосложение, волосы с проседью, серо-голубые глаза, шрам на носу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске искали Александра Чеботнова 1954 года рождения. Мужчина требовалась медицинская помощь.