В ХМАО волонтеры ищут пропавшего 48-летнего Ивана Никифорова, который из деревни Вата уехал в Мегион. Позднее мужчина перестал выходить на связь. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите установить местонахождение человека: Никифорова Ивана Ивановича, 1974 г. р. 16.01.2023 года, уехал из д. Вата в г. Мегион, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“».
Рост мужчины 160 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета шапку, черные брюки, коричневые ботинки. Приметы: худощавое телосложение, волосы с проседью, серо-голубые глаза, шрам на носу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить волонтерам 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске искали Александра Чеботнова 1954 года рождения. Мужчина требовалась медицинская помощь.
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