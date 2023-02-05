Матвиенко похвалила курганскую грязь

Председатель Совфеда поздравила Курганскую область с юбилеем и похвалила грязевые вулканы

Валентина Матвиенко поздравила Курганскую область с 80-летием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко похвалила Курганскую область за грязевые вулканы и древнюю обсерваторию святилище Савин. Соответствующую поздравительную телеграмму зачитали на праздновании юбилея Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Ваша земля с богатым историческим прошлым и уникальным наследием. На территории области находятся удивительные природные и археологические объекты, ценные памятники культуры, являющиеся достоянием России. Среди них загадочные грязевые вулканы Зауралья, так называемые Ерохинские квашни, целительные соленые озера Медвежье и Горькое, древняя обсерватория — археопарк „Святилище Савин“, многочисленные монастыри и храмы», — говорится в поздравлении Матвиенко. По ее словам, сейчас регион укрепляет свой индустриальный и социально-экономический потенциал.

Ранее URA.RU писало, что поздравить Курганскую область с 80-летним юбилеем в регион приехал полпред Уральского федерального округа (УрФО) Владимир Якушев. Среди гостей праздника также присутствуют представители муниципалитетов, бывшие главы районов, руководители промышленных предприятий и силовых ведомств.