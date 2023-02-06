В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сургут. Скрин

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Рейс UT-1112 авиакомпании Utair Екатеринбург — Сургут отменен Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут на 7 февраля отменен. Следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс UT-1112 авиакомпании Utair Екатеринбург — Сургут, назначенный на 7 февраля, вылет в 15:50, прибытие в 18:15, отменен», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Корреспонденту URA.RU не удалось получить пояснение о причине отмены рейса от пресс-службы аэропорта.

Ранее из-за низкой температуры воздуха на Южном автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная (Казахстан), проходящий через Челябинск. В Челябинске, в свою очередь, отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сургут

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Рейс авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут на 7 февраля отменен. Следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс UT-1112 авиакомпании Utair Екатеринбург — Сургут, назначенный на 7 февраля, вылет в 15:50, прибытие в 18:15, отменен», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Корреспонденту URA.RU не удалось получить пояснение о причине отмены рейса от пресс-службы аэропорта. Ранее из-за низкой температуры воздуха на Южном автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная (Казахстан), проходящий через Челябинск. В Челябинске, в свою очередь, отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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