В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Сургут

Рейс UT-1112 авиакомпании Utair Екатеринбург — Сургут отменен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair из Екатеринбурга в Сургут на 7 февраля отменен. Следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс UT-1112 авиакомпании Utair Екатеринбург — Сургут, назначенный на 7 февраля, вылет в 15:50, прибытие в 18:15, отменен», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Корреспонденту URA.RU не удалось получить пояснение о причине отмены рейса от пресс-службы аэропорта.

Ранее из-за низкой температуры воздуха на Южном автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная (Казахстан), проходящий через Челябинск. В Челябинске, в свою очередь, отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга.