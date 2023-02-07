В ЯНАО двум чиновникам грозит отставка

В ЯНАО осталось только два представителя губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представителям главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в Новом Уренгое и Тазовском районе Наталье Рябченко и Омпе Яптунаю, которые начали свою карьеру при экс-губернаторе Дмитрии Кобылкине, грозит отставка. Как сообщил URA.RU источник, под конец своего губернаторского срока Артюхов может реорганизовать эту структуру.

«Оставшиеся два представителя губернатора ЯНАО Наталья Рябченко и Омпа Яптунай возможно покинут свой пост, когда у Артюхова закончится губернаторский срок. Таким образом наследие Кобылкина канет в лету», — сообщил агентству инсайдер.

Территориальных полпредов поставил еще бывший губернатор Дмитрий Кобылкин. В Муравленко и Губкинском это был Василий Быковский, в Ямальском районе — Лидия Вэлло, в Новом Уренгое — Наталья Рябченко, а в Надымском районе — Дмитрий Кожухов. Когда Артюхов пришел к власти, из полпредов осталась только Рябченко, но со временем в Тазовском районе новый губернатор назначил экс-мэра поселка Тазовский Омпу Яптуная, который начинал свою карьеру еще при Кобылкине.

«Представители губернатора по сути были глазами и ушами главы Ямала. Они следили за всеми назначениями и отставками в мэриях, без их ведома ничего не происходило. Сейчас же эта должность себя изжила. Тому доказательство хотя бы тот факт, что из всех муниципалитетов полпредов убрали. Но Рябченко и Яптунай имеют большое влияние в политических кругах», — добавил источник.

По словам собеседника агентства, Омпа Яптунай славился своими напряженными отношениями с властью Тазовского района, потому и был важен Артюхову в начале своей карьеры губернатора. «Поговаривают, что Яптунай собирается на пенсию, так что отставка для него большой роли не сыграет. С Рябченко — сложнее. Она ставленник Кобылкина и имеет хорошие связи. Ее сын занимает высокий пост. Однако ее влияние в Новом Уренгое значительно ослабло», — отметил инсайдер.

Александр Рябченко был управделами правительства ЯНАО, а позже стал заместителем губернатора Липецкой области. Сейчас занимает пост первого вице-губернатора Липецкой области.

В правительстве ЯНАО агентству ситуацию не прокомментировали. На сайте правительства информация о представителях губернатора в муниципалитетах и их обязанностях удалена.

Ранее URA.RU сообщало, что полпреда в Новом Уренгое Наталью Рябченко не приглашают на городские мероприятия. По информации источников, такое решение отдалить чиновницу от мэрии города было дано из Салехарда.