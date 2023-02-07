Видео с пьяным охранником выложили в соцсеть Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Охранника, который оказался пьяным на рабочем месте в Панаевской школе-интернате, уволили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Сотрудник, который был пьяный на рабочем месте, уволен», — ответили в правительстве. Видео, где охранник находится в нетрезвом состоянии на работе, один из учеников выложил в соцсеть.

Ранее сообщалось, что в этой же школе преподаватель ударил ученика ногой. Инцидент также запечатлели на видео и разместили в соцсети. После этого воспитатель уволился по собственному желанию.