07 февраля 2023

В скандальной школе-интернате ЯНАО уволили охранника за пьянку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, часы, пост охраны, школа, охранник скиф, охранник в школе
Видео с пьяным охранником выложили в соцсеть Фото:

Охранника, который оказался пьяным на рабочем месте в Панаевской школе-интернате, уволили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Сотрудник, который был пьяный на рабочем месте, уволен», — ответили в правительстве. Видео, где охранник находится в нетрезвом состоянии на работе, один из учеников выложил в соцсеть.

Ранее сообщалось, что в этой же школе преподаватель ударил ученика ногой. Инцидент также запечатлели на видео и разместили в соцсети. После этого воспитатель уволился по собственному желанию.

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Охранника, который оказался пьяным на рабочем месте в Панаевской школе-интернате, уволили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Сотрудник, который был пьяный на рабочем месте, уволен», — ответили в правительстве. Видео, где охранник находится в нетрезвом состоянии на работе, один из учеников выложил в соцсеть. Ранее сообщалось, что в этой же школе преподаватель ударил ученика ногой. Инцидент также запечатлели на видео и разместили в соцсети. После этого воспитатель уволился по собственному желанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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