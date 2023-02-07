07 февраля 2023

Одной из крупнейших управкомпаний Кургана выписали штраф

Управкомпания «Восток-Центр» не давала инспекции провести проверку дома в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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УК «Восток-Центр» назначили штраф в 20 тысяч рублей Фото:

Управляющую компанию «Восток-Центр» привлекли к административной ответственности за то, что компания препятствовала проводить проверку в одном из курганских домов. Информация указана в посте группы Госжилинспекции Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Постановлением мирового судьи ООО „Восток-Центр“ за уклонение от проведения проверки привлечено к административной ответственности с взысканием административного штрафа в размере 20000 рублей», — говорится в сообщении. Судья пришел к выводу, что управкомпания уклоняться от проведения внепланового визита инспекции, из-за этого проверка не состоялась.

Инспекция заранее уведомила управкомпанию о внеплановом визите многоквартирного дома №50 по улице Пролетарской, чтобы проверить кровельное покрытие. Однако в день проверки представитель компании не пришел, чтобы предоставить инспекции доступ на кровлю.

До этого URA.RU сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова намерена штрафовать управкомпании за неубранный снег во дворах домов. Мэр отметила, что не все УК справляются со своими обязанностями.

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Управляющую компанию «Восток-Центр» привлекли к административной ответственности за то, что компания препятствовала проводить проверку в одном из курганских домов. Информация указана в посте группы Госжилинспекции Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Постановлением мирового судьи ООО „Восток-Центр“ за уклонение от проведения проверки привлечено к административной ответственности с взысканием административного штрафа в размере 20000 рублей», — говорится в сообщении. Судья пришел к выводу, что управкомпания уклоняться от проведения внепланового визита инспекции, из-за этого проверка не состоялась. Инспекция заранее уведомила управкомпанию о внеплановом визите многоквартирного дома №50 по улице Пролетарской, чтобы проверить кровельное покрытие. Однако в день проверки представитель компании не пришел, чтобы предоставить инспекции доступ на кровлю. До этого URA.RU сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова намерена штрафовать управкомпании за неубранный снег во дворах домов. Мэр отметила, что не все УК справляются со своими обязанностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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