08 февраля 2023

В ХМАО двух силовиков осудили за коррупцию

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, зал суда, судебное заседание, приговор суда, судья, суд
Бывших силовиков приговорили к тюремному заключению Фото:

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор двум бывшим оперуполномоченным. Они отправятся в тюрьму за коррупционное преступление. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил одного сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пособник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Находясь на службе, один из полицейских потребовал от местного жителя, который украл мобильный телефон, взятку. За это он пообещал не привлекать его к ответственности. При этом второй сотрудник помогал ему убедить подозреваемого передать деньги.

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В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор двум бывшим оперуполномоченным. Они отправятся в тюрьму за коррупционное преступление. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил одного сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пособник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Находясь на службе, один из полицейских потребовал от местного жителя, который украл мобильный телефон, взятку. За это он пообещал не привлекать его к ответственности. При этом второй сотрудник помогал ему убедить подозреваемого передать деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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