В ХМАО двух силовиков осудили за коррупцию

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор двум бывшим оперуполномоченным. Они отправятся в тюрьму за коррупционное преступление. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил одного сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пособник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.
Находясь на службе, один из полицейских потребовал от местного жителя, который украл мобильный телефон, взятку. За это он пообещал не привлекать его к ответственности. При этом второй сотрудник помогал ему убедить подозреваемого передать деньги.
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