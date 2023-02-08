В ХМАО двух силовиков осудили за коррупцию

Бывших силовиков приговорили к тюремному заключению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор двум бывшим оперуполномоченным. Они отправятся в тюрьму за коррупционное преступление. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил одного сотрудника полиции к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пособник осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Находясь на службе, один из полицейских потребовал от местного жителя, который украл мобильный телефон, взятку. За это он пообещал не привлекать его к ответственности. При этом второй сотрудник помогал ему убедить подозреваемого передать деньги.