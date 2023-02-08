Жителям Курганской области уменьшат плату за мусор после решения суда

Власти проиграли спор с прокуратурой из-за мусорных нормативов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области уменьшат плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) после решения Санкт-Петербургского апелляционного суда, признавшего приказ о нормативах накопления ТКО в Курганской области недействующим. Сейчас власти установили «замещающий» норматив и готовятся провести сезонные замеры ТКО, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос.

«Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов принят замещающий нормативно-правовой акт, устанавливающий нормативы накопления ТКО. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 25 ноября 2022 года № 54-15, в размере 492 рубля 17 копеек за 1 куб. м. и 4831 рублей 16 копеек за 1 тонну. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО, с учетом единого тарифа и „замещающего“ норматива накопления ТКО уменьшится», — говорится в ответе на запрос. На сколько уменьшится плата, не уточняется.

Новые нормативы накопления ТКО будут установлены после проведения сезонных замеров образования ТКО. Проведение замеров запланировано в этом году.

1 февраля 2023 года курганские власти проиграли судебный спор с прокуратурой из-за нормативов накопления мусора на территории области. Апелляционный суд согласился с решением Курганского областного суда в части признания приказа департамента гражданской защиты (от 30 октября 2017 года №925 п. 8,9) о нормативах накопления ТКО недействующим. В департаменте URA.RU уточнили, что по вопросу обжалования решения Второго апелляционного Суда решение будет принято позже.

По мнению эксперта в сфере обращения с отходами, отмененные нормативы были завышены в два раза, что привело к переплате за услугу. По его мнению, у регионального оператора остался один способ коммерческого учета — по факту образования твердых коммунальных отходов. Это должно привести к существенному снижению стоимости услуг, сказал эксперт URA.RU.

URA.RU писало, что в сентябре 2022 года Курганский областной суд признал недействительными нормативы накопления твердых бытовых отходов на территории Курганской области, на основании которых начисляется плата за вывоз мусора. Иск направляла прокуратура. В прокуратуре отмечали, что во время проверок были выявлены многочисленные нарушения при определении нормативов.