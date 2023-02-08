Губернатор Шумков предложил не выдавать онлайн-кредиты

По мнению губернатора Вадима Шумкова, эта мера поможет защититься от мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил не выдавать онлайн-кредиты, пока идет специальная военная операция. Об этом он написал 9 февраля в своем telegram-канале.

«Последние два года наблюдается постоянный рост сумм, которые граждане перечисляют телефонным мошенникам. <…> Потому рекомендуем коллегам рассмотреть приостановку выдачи онлайн-кредитов на период СВО», — сообщил Шумков.

Если это невозможно, губернатор предложил оформлять такие кредиты не менее чем через три дня с обязательным привлечением поручителя и близкого члена семьи и разговором с ними. Перечислять полученную сумму на другие счета, по его мнению, нужно тоже не менее трех ней. «Если получатель кредита ведет себя неуравновешенно, приглашать сотрудников правоохранительных органов для уточнения деталей. Если эти условия не выполняются — погашение такого кредита должен брать на себя сам банк», — добавил Шумков.

В 2022 году мошенники украли у жителей Кургана почти 100 млн рублей. По мнению прокурора Кургана Виталия Долгушина, эти деньги могут использовать мошенники из Украины для противодействия вооруженным силам РФ. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной миссией спецоперации является освобождение Донбасса.