09 февраля 2023

Разыскиваемый экс-акционер Соликамского магниевого завода Пестриков вернул долг предприятию

© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
По словам сотрудников СМЗ, деньги на счет компании поступили Фото:

Объявленный в розыск бывший акционер АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков вернул предприятию 250 млн рублей вместе с процентами. Этой информацией поделились СМИ.

«3 февраля 2023 года Игорь Пестриков вернул ОАО „Соликамский магниевый завод“ 250 млн рублей по договору займа с предприятием и 14 млн рублей процентов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на письмо бывшего акционера, которое он направил в редакцию издания. Данные о возврате денег подтверждаются также материалами арбитражного дела о взыскании заводом более 260 млн рублей. По мнению Пестрикова, средства были ему предоставлены в долг в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее URA.RU писало, что по предписанию суда Игоря Пестрикова должны были заключить под стражу. По версии следователей, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил ему кредит в размере 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое оказалось убыточным. Силовики расценили действия Уртаева, как растрату в особо крупном размере. В феврале текущего года фигуранту уголовного дела продлили домашний арест.

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Объявленный в розыск бывший акционер АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков вернул предприятию 250 млн рублей вместе с процентами. Этой информацией поделились СМИ. «3 февраля 2023 года Игорь Пестриков вернул ОАО „Соликамский магниевый завод“ 250 млн рублей по договору займа с предприятием и 14 млн рублей процентов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на письмо бывшего акционера, которое он направил в редакцию издания. Данные о возврате денег подтверждаются также материалами арбитражного дела о взыскании заводом более 260 млн рублей. По мнению Пестрикова, средства были ему предоставлены в долг в рамках гражданско-правовых отношений. Ранее URA.RU писало, что по предписанию суда Игоря Пестрикова должны были заключить под стражу. По версии следователей, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил ему кредит в размере 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое оказалось убыточным. Силовики расценили действия Уртаева, как растрату в особо крупном размере. В феврале текущего года фигуранту уголовного дела продлили домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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