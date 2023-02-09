Разыскиваемый экс-акционер Соликамского магниевого завода Пестриков вернул долг предприятию

По словам сотрудников СМЗ, деньги на счет компании поступили Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Объявленный в розыск бывший акционер АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край) Игорь Пестриков вернул предприятию 250 млн рублей вместе с процентами. Этой информацией поделились СМИ.

«3 февраля 2023 года Игорь Пестриков вернул ОАО „Соликамский магниевый завод“ 250 млн рублей по договору займа с предприятием и 14 млн рублей процентов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на письмо бывшего акционера, которое он направил в редакцию издания. Данные о возврате денег подтверждаются также материалами арбитражного дела о взыскании заводом более 260 млн рублей. По мнению Пестрикова, средства были ему предоставлены в долг в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее URA.RU писало, что по предписанию суда Игоря Пестрикова должны были заключить под стражу. По версии следователей, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил ему кредит в размере 250 млн рублей. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое оказалось убыточным. Силовики расценили действия Уртаева, как растрату в особо крупном размере. В феврале текущего года фигуранту уголовного дела продлили домашний арест.