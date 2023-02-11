В Тюменской области задержали предпринимателя, организовавшего бизнес на вырубке лесов

12 февраля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Мужчина нанял подрядчиков для незаконной вырубки лесов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Возле села Нижняя Тавда в Тюменской области поймали на незаконной рубке леса мужчину. Житель областной столицы оказался предпринимателем, который обрабатывал деревья в брус, после чего продавал получившийся товар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. «По версии следствия мужчина, привлекая несколько подрядных организаций, не имея разрешительных документов вырубал на участке лесничества деревья, которые вывозил на собственную территорию для дальнейшей переработки в брус, после чего продавал. В общей сложности за несколько месяцев злоумышленник срубил 142 сосны и 1 березу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что таким образом властям нанесли более чем миллионный ущерб. В связи с этим фактом возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». На данный момент мужчина заключен под стражу.

Возле села Нижняя Тавда в Тюменской области поймали на незаконной рубке леса мужчину. Житель областной столицы оказался предпринимателем, который обрабатывал деревья в брус, после чего продавал получившийся товар. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. «По версии следствия мужчина, привлекая несколько подрядных организаций, не имея разрешительных документов вырубал на участке лесничества деревья, которые вывозил на собственную территорию для дальнейшей переработки в брус, после чего продавал. В общей сложности за несколько месяцев злоумышленник срубил 142 сосны и 1 березу», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что таким образом властям нанесли более чем миллионный ущерб. В связи с этим фактом возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». На данный момент мужчина заключен под стражу.