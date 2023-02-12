Пермский министр получил в Москве премию за информбезопасность

Глава минсвязи Пермского края Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал»

13 февраля 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Работу Петра Шиловских отметили на Инфофоруме-2023» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал». Церемония вручения прошла в Москве на 25-м Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2023», рассказали в минсвязи. «Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности „Серебряный кинжал“. Работу министерства отметили в номинации „Цифровая трансформация и информационная безопасность“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Шиловских на форуме доложил, что переходе пермских органов власти на отечественное программное обеспечение. В этом году заменить ПО планируется и в подведомственных учреждениях. Также в 2022 году был внедрен отечественный программный продукт для создания Единого почтового домена Пермского края. На его использование переведены все региональные органы власти и местного самоуправления.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал». Церемония вручения прошла в Москве на 25-м Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2023», рассказали в минсвязи. «Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности „Серебряный кинжал“. Работу министерства отметили в номинации „Цифровая трансформация и информационная безопасность“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Шиловских на форуме доложил, что переходе пермских органов власти на отечественное программное обеспечение. В этом году заменить ПО планируется и в подведомственных учреждениях. Также в 2022 году был внедрен отечественный программный продукт для создания Единого почтового домена Пермского края. На его использование переведены все региональные органы власти и местного самоуправления.