12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Пермский министр получил в Москве премию за информбезопасность

Глава минсвязи Пермского края Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, шиловских петр
Работу Петра Шиловских отметили на Инфофоруме-2023» Фото:

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал». Церемония вручения прошла в Москве на 25-м Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2023», рассказали в минсвязи.

«Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности „Серебряный кинжал“. Работу министерства отметили в номинации „Цифровая трансформация и информационная безопасность“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Шиловских на форуме доложил, что переходе пермских органов власти на отечественное программное обеспечение. В этом году заменить ПО планируется и в подведомственных учреждениях. Также в 2022 году был внедрен отечественный программный продукт для создания Единого почтового домена Пермского края. На его использование переведены все региональные органы власти и местного самоуправления.

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Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал». Церемония вручения прошла в Москве на 25-м Большом Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2023», рассказали в минсвязи. «Петр Шиловских получил премию в сфере информационной безопасности „Серебряный кинжал“. Работу министерства отметили в номинации „Цифровая трансформация и информационная безопасность“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Шиловских на форуме доложил, что переходе пермских органов власти на отечественное программное обеспечение. В этом году заменить ПО планируется и в подведомственных учреждениях. Также в 2022 году был внедрен отечественный программный продукт для создания Единого почтового домена Пермского края. На его использование переведены все региональные органы власти и местного самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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