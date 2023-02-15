В ХМАО элитный особняк с кинотеатром подорожал на 52 млн за один месяц. Фото

16 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Отделка в доме выполнена из европейских материалов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) за 105 миллионов рублей продают элитный трехэтажный особняк с кинотеатром, хаммамом и бассейном, который месяц назад стоил на 52 миллиона дешевле. Это выяснили журналисты URA.RU, просматривая объявления о продаже недвижимости на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается отличный благоустроенный 3-этажный дом с отличным ремонтом. Дом выполнен из кирпича. Все комнаты светлые, просторные, потолки высокие, удобная лестница, имеется лифт. На первом этаже расположены: просторная кухня-гостиная плюс обеденная зона, большой бассейн, хаммам, сухая парилка, душ и туалет. Второй этаж: Три комнаты, гардеробная. Третий этаж — мансарда с домашним кинотеатром», — говорится в объявлении. На территории участка имеется гараж на две машины и гостевой комнатой. Во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Помимо этого, продавец указал материалы отделки дома. Большинство из них были приобретены у европейских производителей. «Обои: Италия. Декоративная штукатурка из Швеции. Паркет — дубовая доска, кафельная плитка из Италии. Сантехника — Чехия. Мебель и люстры итальянские», — указывает автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске продают данный особняк за 53 миллиона рублей. Площадь дома составляет почти полтысячи метров квадратных. Площадь дома 486 метров квадратных Фото: Этажи На первом этаже находится бассейн Фото: Этажи В доме имеется лифт Фото: Этажи Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске (ХМАО) за 105 миллионов рублей продают элитный трехэтажный особняк с кинотеатром, хаммамом и бассейном, который месяц назад стоил на 52 миллиона дешевле. Это выяснили журналисты URA.RU, просматривая объявления о продаже недвижимости на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается отличный благоустроенный 3-этажный дом с отличным ремонтом. Дом выполнен из кирпича. Все комнаты светлые, просторные, потолки высокие, удобная лестница, имеется лифт. На первом этаже расположены: просторная кухня-гостиная плюс обеденная зона, большой бассейн, хаммам, сухая парилка, душ и туалет. Второй этаж: Три комнаты, гардеробная. Третий этаж — мансарда с домашним кинотеатром», — говорится в объявлении. На территории участка имеется гараж на две машины и гостевой комнатой. Во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Помимо этого, продавец указал материалы отделки дома. Большинство из них были приобретены у европейских производителей. «Обои: Италия. Декоративная штукатурка из Швеции. Паркет — дубовая доска, кафельная плитка из Италии. Сантехника — Чехия. Мебель и люстры итальянские», — указывает автор объявления. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске продают данный особняк за 53 миллиона рублей. Площадь дома составляет почти полтысячи метров квадратных.