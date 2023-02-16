Курганская общественница зовет чиновников поспорить на «зеленую тему»

Активистка из Кургана Оксана Ковалева приглашает чиновников обсудить проблемы скверов и парков

17 февраля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Курганские общественники хотят обсудить с властью «зеленый» вопрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновников в сфере ЖКХ и благоустройства Кургана и других городов зовут поучаствовать в онлайн-семинаре на «зеленую тему». Его проводит общественник по направлению «Городское развитие» в Курганской области Оксана Ковалева. «Продолжаю продвигать проект „Водно-зеленый каркас Кургана“. На этот раз как общественный представитель АСИ в Курганской области по направлению „Городское развитие“ 20 февраля в 9-10.30 час. по Мск (11-12.30 час. по местному времени) я провожу online семинар. Приглашаю всех желающих, в том числе чиновников в сфере ЖКХ и благоустройства городов, а также городских архитекторов принять участие в нем участие. Четыре региона, в том числе городские администрации, уже отозвались и зарегистрировались, жду курганцев», — анонсировала мероприятие общественница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе спикеров — эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский. Организатор семинара Оксана Ковалева периодически поднимает «зеленую тему» в Кургане. Ранее она пожаловалась на спиленные взрослые ели в центре, а также усомнилась в качестве саженцев в городском саду.

Чиновников в сфере ЖКХ и благоустройства Кургана и других городов зовут поучаствовать в онлайн-семинаре на «зеленую тему». Его проводит общественник по направлению «Городское развитие» в Курганской области Оксана Ковалева. «Продолжаю продвигать проект „Водно-зеленый каркас Кургана“. На этот раз как общественный представитель АСИ в Курганской области по направлению „Городское развитие“ 20 февраля в 9-10.30 час. по Мск (11-12.30 час. по местному времени) я провожу online семинар. Приглашаю всех желающих, в том числе чиновников в сфере ЖКХ и благоустройства городов, а также городских архитекторов принять участие в нем участие. Четыре региона, в том числе городские администрации, уже отозвались и зарегистрировались, жду курганцев», — анонсировала мероприятие общественница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В числе спикеров — эксперт Союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский. Организатор семинара Оксана Ковалева периодически поднимает «зеленую тему» в Кургане. Ранее она пожаловалась на спиленные взрослые ели в центре, а также усомнилась в качестве саженцев в городском саду.