Марочко: потери ВСУ под Кременной сопоставимы с Артемовском

17 февраля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Потери под Кременной со стороны ВСУ достигают почти 200 человек в сутки, заявил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины потеряла в битве за Бахмут (Артемовск) столько же солдат, сколько в сражении под Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что потери ВСУ под Бахмутом почти сопоставимы с потерями в Кременной, а именно — почти 200 человек в сутки. В декабре немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что армия России укрепляет свою оборону в районе города Кременная в ЛНР. RT передает, что ВСУ планируют масштабное наступление под Кременной, однако они встречают сопротивление со стороны ВС РФ.

Армия Украины потеряла в битве за Бахмут (Артемовск) столько же солдат, сколько в сражении под Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что потери ВСУ под Бахмутом почти сопоставимы с потерями в Кременной, а именно — почти 200 человек в сутки. В декабре немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что армия России укрепляет свою оборону в районе города Кременная в ЛНР. RT передает, что ВСУ планируют масштабное наступление под Кременной, однако они встречают сопротивление со стороны ВС РФ.