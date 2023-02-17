Армия Украины потеряла в битве за Бахмут (Артемовск) столько же солдат, сколько в сражении под Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
«Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что потери ВСУ под Бахмутом почти сопоставимы с потерями в Кременной, а именно — почти 200 человек в сутки.
В декабре немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что армия России укрепляет свою оборону в районе города Кременная в ЛНР. RT передает, что ВСУ планируют масштабное наступление под Кременной, однако они встречают сопротивление со стороны ВС РФ.
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