Марочко: потери ВСУ под Кременной сопоставимы с Артемовском

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Потери под Кременной со стороны ВСУ достигают почти 200 человек в сутки, заявил Андрей Марочко Фото:
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Армия Украины потеряла в битве за Бахмут (Артемовск) столько же солдат, сколько в сражении под Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что потери ВСУ под Бахмутом почти сопоставимы с потерями в Кременной, а именно — почти 200 человек в сутки.

В декабре немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что армия России укрепляет свою оборону в районе города Кременная в ЛНР. RT передает, что ВСУ планируют масштабное наступление под Кременной, однако они встречают сопротивление со стороны ВС РФ.

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Армия Украины потеряла в битве за Бахмут (Артемовск) столько же солдат, сколько в сражении под Кременной. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «Ежедневно противник вынужден сюда перебрасывать дополнительные силы численностью до батальона, поскольку только безвозвратные потери вооруженных формирований Украины», — заявил Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. Он также отметил, что потери ВСУ под Бахмутом почти сопоставимы с потерями в Кременной, а именно — почти 200 человек в сутки. В декабре немецкое издание Tagesspiegel сообщило, что армия России укрепляет свою оборону в районе города Кременная в ЛНР. RT передает, что ВСУ планируют масштабное наступление под Кременной, однако они встречают сопротивление со стороны ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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