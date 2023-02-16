Бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам. Военнослужащие в видео поблагодарили жителей за доставленный благотворительный груз.
«Здравствуйте уважаемые жители Карталинского района и города Карталов. Хотелось бы вам выразить огромную благодарность за вашу постоянную помощь. Отдельную благодарность хотелось бы выразить главе Карталинского района Вдовину Анатолию Геннадьевичу. Победа будет за нами!», — поделился военнослужащий на видео в telegram-канале.
Сегодня жители района отправили очередной груз — подарки к 23 февраля для карталинских бойцов. Кроме подарков в посылку вошли свечи для обогрева и печки. Доставка важных вещей будет осуществляться при содействии Магнитогорской епархии и «Боевого братства» города Магнитогорск.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.