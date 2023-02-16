16 февраля 2023

Бойцы челябинского района из зоны СВО обратились с видеообращением к землякам. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, гранатомет, военные, солдаты, рпг, военная специальность
Бойцы поблагодарили земляков и главу района за постоянную помощь Фото:
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Бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам. Военнослужащие в видео поблагодарили жителей за доставленный благотворительный груз.

«Здравствуйте уважаемые жители Карталинского района и города Карталов. Хотелось бы вам выразить огромную благодарность за вашу постоянную помощь. Отдельную благодарность хотелось бы выразить главе Карталинского района Вдовину Анатолию Геннадьевичу. Победа будет за нами!», — поделился военнослужащий на видео в telegram-канале.

Сегодня жители района отправили очередной груз — подарки к 23 февраля для карталинских бойцов. Кроме подарков в посылку вошли свечи для обогрева и печки. Доставка важных вещей будет осуществляться при содействии Магнитогорской епархии и «Боевого братства» города Магнитогорск.

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Бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам. Военнослужащие в видео поблагодарили жителей за доставленный благотворительный груз. «Здравствуйте уважаемые жители Карталинского района и города Карталов. Хотелось бы вам выразить огромную благодарность за вашу постоянную помощь. Отдельную благодарность хотелось бы выразить главе Карталинского района Вдовину Анатолию Геннадьевичу. Победа будет за нами!», — поделился военнослужащий на видео в telegram-канале. Сегодня жители района отправили очередной груз — подарки к 23 февраля для карталинских бойцов. Кроме подарков в посылку вошли свечи для обогрева и печки. Доставка важных вещей будет осуществляться при содействии Магнитогорской епархии и «Боевого братства» города Магнитогорск.
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