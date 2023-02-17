Тюменский врач объяснила, когда нужно вызывать скорую помощь

Тюменский врач Колесникова перечислила случаи, когда нужно вызывать скорую помощь

Первым делом стоить оценить наличие угрозы жизни человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наличие угрозы жизни человека является основным фактором для вызова скорой медицинской помощи. В случае отсутствия опасности, для назначения лечения лучше обратиться в поликлинику и вызвать доктора на дом. Об этом рассказала врач тюменской скорой помощи Мария Колясникова.

«Не все понимают разницу между неотложной и экстренной помощью. Для внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, помощь должна быть оказана как можно быстрее. Неотложная — все то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. И поэтому вызов может быть передан в поликлинику либо по нему прибудет бригада скорой только после того, как обслужит экстренные вызовы», — передает газета «Тюменский курьер» объяснение Колясниковой. По словам женщины, вызвать скорую также нужно при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.

Врач уточнила, что в случае, если пациент может сам добраться до приемного отделения, то лучше так и поступить. Если трудно понять, куда нужно приехать, то нужный адрес могут указать диспетчеры по номерам 03 или 103.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы поддержали работников скорой помощи, которые не могут оперативно приехать на вызов. Они рассказали свои истории, когда врачи отправляются к пенсионеркам, которые хотят поболтать, или когда люди ждут экстренной помощи, чтобы справиться с кашлем.