Российский мусульманин приедет в Вашингтон читать проповедь о Путине

20 февраля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Магомедбашир Албогачиев расскажет в США о российском президенте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Советник по международному сотрудничеству Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев принял предложение имама старейшей мечете Вашингтона Талиба Шарифа выступить в столице США с проповедью. Он посвятит ее президенту Российской Федерации Владимир Путину. «На завершившемся в Индонезии мусульманском форуме я получил от настоятеля старейшей мечети Вашингтона шейха Талиба Шарифа предложение выступить с минбара (трибуны — прим. URA.RU) этого мусульманского храма в столице Соединенных Штатов. Я ответил, что доведу до простых граждан этой страны информацию о полной поддержке лидера России Владимира Путина», — передает слова Магомедбашира Албогачиева РИА Новости. «Наш президент, как и все российское общество, против американской „демократии“, позволяющей топтать и сжигать Коран, пропагандировать ЛГБТ, растить детей без родителей», — добавил он. Он также отметил, что американский мусульманский деятель выразил солидарность с российской позицией. Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России, в отличие от Запада, есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. А Вашингтон, по словам главы российского МИДа, стремится формировать другие народы по своему подобию, поэтому подавляет их историческую и этническую идентичность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник по международному сотрудничеству Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Магомедбашир Албогачиев принял предложение имама старейшей мечете Вашингтона Талиба Шарифа выступить в столице США с проповедью. Он посвятит ее президенту Российской Федерации Владимир Путину. «На завершившемся в Индонезии мусульманском форуме я получил от настоятеля старейшей мечети Вашингтона шейха Талиба Шарифа предложение выступить с минбара (трибуны — прим. URA.RU) этого мусульманского храма в столице Соединенных Штатов. Я ответил, что доведу до простых граждан этой страны информацию о полной поддержке лидера России Владимира Путина», — передает слова Магомедбашира Албогачиева РИА Новости. «Наш президент, как и все российское общество, против американской „демократии“, позволяющей топтать и сжигать Коран, пропагандировать ЛГБТ, растить детей без родителей», — добавил он. Он также отметил, что американский мусульманский деятель выразил солидарность с российской позицией. Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России, в отличие от Запада, есть многообразие традиций и культур, что является залогом единства страны. А Вашингтон, по словам главы российского МИДа, стремится формировать другие народы по своему подобию, поэтому подавляет их историческую и этническую идентичность.