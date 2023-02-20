Медики из ХМАО рассказали, как правильно есть блины в Масленицу

21 февраля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Медики рекомендуют не переедать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медики ХМАО рекомендуют не переедать в Масленицу, больше двигаться и при каждом приеме пищи есть белковое блюдо. Информация опубликована в группе «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Злоупотреблять жареным тестом не рекомендуется — это может обострить хронические заболевания ЖКТ, а если тесто приготовили на масле, то возрастает риск для сердца, сосудов и печени. Рекомендовано при каждом приеме пищи съедать белковое блюдо», — приводят в группе слова главной медсестры Няганской городской поликлиники Светланы Борисенко. Белками богата нежирные рыба или творог, яйца и птица. Медики советуют также дополнить приемы пищи овощными гарнирами. Женщинам не стоит есть больше трех блинов за раз, мужчины ограничены пятью штуками. Для приготовления теста можно использовать цельнозерновую муку, а жарить блины лучше без масла на сковороде с антипригарным покрытием. Автор поста рекомендует больше двигаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как не отравиться блинами на Масленицу и предупредили об опасности покупки некачественных продуктов для их приготовления. В ведомстве рекоменовали особенно внимательно относиться к выбору продуктов и присмотреться к условиям продажи блинов на уличных гуляниях.

Медики ХМАО рекомендуют не переедать в Масленицу, больше двигаться и при каждом приеме пищи есть белковое блюдо. Информация опубликована в группе «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Злоупотреблять жареным тестом не рекомендуется — это может обострить хронические заболевания ЖКТ, а если тесто приготовили на масле, то возрастает риск для сердца, сосудов и печени. Рекомендовано при каждом приеме пищи съедать белковое блюдо», — приводят в группе слова главной медсестры Няганской городской поликлиники Светланы Борисенко. Белками богата нежирные рыба или творог, яйца и птица. Медики советуют также дополнить приемы пищи овощными гарнирами. Женщинам не стоит есть больше трех блинов за раз, мужчины ограничены пятью штуками. Для приготовления теста можно использовать цельнозерновую муку, а жарить блины лучше без масла на сковороде с антипригарным покрытием. Автор поста рекомендует больше двигаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как не отравиться блинами на Масленицу и предупредили об опасности покупки некачественных продуктов для их приготовления. В ведомстве рекоменовали особенно внимательно относиться к выбору продуктов и присмотреться к условиям продажи блинов на уличных гуляниях.