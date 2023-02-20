Арестованы чиновники ПФР и «Почты России», обвиняемые в хищении 2 млрд рублей

21 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Обвиняемых заключили под стражу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Семь фигурантов уголовного дела о хищении около двух млрд рублей из Пенсионного фонда РФ (ПФР) заключены под стражу решением Мещанского суда Москвы. Сотрудники ПФР и «Почты России» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. «Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы от 17 февраля 2023 года рассмотрены постановления Следственного департамента МВД России о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зязикова Х. И., Мурзабекова Р. А., Могушкова А. М., Чемурзиевой З. С., Арапиева М. М., Цечоевой М. М., Баркинхоевой М. М», — передает ТАСС сообщение суда. Срок заключения обвиняемых установлен до 15 апреля. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая обокрала Пенсионный фонд России (ПФР) на два миллиарда рублей. Всего по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержано более 30 человек.

Семь фигурантов уголовного дела о хищении около двух млрд рублей из Пенсионного фонда РФ (ПФР) заключены под стражу решением Мещанского суда Москвы. Сотрудники ПФР и «Почты России» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. «Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы от 17 февраля 2023 года рассмотрены постановления Следственного департамента МВД России о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зязикова Х. И., Мурзабекова Р. А., Могушкова А. М., Чемурзиевой З. С., Арапиева М. М., Цечоевой М. М., Баркинхоевой М. М», — передает ТАСС сообщение суда. Срок заключения обвиняемых установлен до 15 апреля. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая обокрала Пенсионный фонд России (ПФР) на два миллиарда рублей. Всего по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержано более 30 человек.