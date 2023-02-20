Силовики раскрыли ОПГ, обокравшую пенсионеров на миллиарды рублей

Сотрудники ФСБ задержали более 30 человек
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая обокрала Пенсионный фонд России (ПФР) на два миллиарда рублей. Всего задержано более 30 человек.
«Пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 2 млрд рублей средств пенсионного фонда РФ. Более 30 человек задержаны в Ингушетии, Северной осетии и Москве», — передает РИА Новости сообщение ФСБ.
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