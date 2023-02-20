Россиянка рассказала, как пережила новое землетрясение в Турции

Россиянка рассказала, что землетрясение в турецком Силифке ощущалось слабее, чем в прошлый раз

По словам Анны, в Силифке землетрясение ощущалось слабо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения

Россиянка Анна, проживающая в Турции, рассказала, как ощущалось произошедшее 20 февраля землетрясение. По ее словам, в городе Силифке подземные толчки ощущались слабее, чем в прошлый раз, разрушений и пострадавших в ходе происшествия нет.

«В Силифке (город и район в турецкой провинции Мерсин — прим. URA.RU) чуть слабее ощущалось, чем прошлый раз: качались люстры, скрипели кровати, двери качались. Предметы не падали, штукатурка не сыпалась. Разрушений и пострадавших нет. Весь город на улице», — заявила Анна в беседе с NEWS.ru . Россиянка также добавила, что вновь поедет в пункт сбора гуманитарной помощи.

Ранее, 20 февраля, стало известно о землетрясении в Турции и Сирии. Магнитуда подземных толчков была равна 6,3 балла. Также сообщалось о новых разрушениях и 294 пострадавших в провинции Хатай.