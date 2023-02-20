В Пермском крае выяснили, куда из региона исчезло 23 тысячи татар

В Пермском крае выяснили, куда после переписи населения из региона исчезло 23 тысячи татар. Телеканал «ТНВ» снял сюжеты о результатах Всероссийской переписи в регионах России, которая прошла осенью 2020 года. Выяснилось, что в Пермском крае за 22 года численность населения татар уменьшилась только официально. Среди опрошенных нашлись те, кто не захотел указывать свою национальность. Фактически же они продолжают жить на территории края.
«Перепись фиксирует не численность народа, а фиксирует мнение представителей, которые хотели и отметили свою этническую принадлежность, согласно Конституции РФ», — прокомментировала ситуацию директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина в сюжете.
Так, если в переписи 2010 года в Пермском крае отметили себя 115 544 татар, то в 2020 году — уже 92 472 человека. Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов в сюжете отметил, что если численность человек действительно уменьшилась, то максимум на 2-3 тысячи в результате естественных демографических изменений в регионе.
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