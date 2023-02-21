На курганской «Рублевке» военком присутствовал на открытии центра для патриотов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открыли патриотический центр на базе «Увал Центр» (так называемся «курганская Рублевка»). На открытии присутствовал военный комиссар региона Айрат Зарипов. Информация об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана.

«Новый интерактивный патриотический центр „ФорПост“ открылся в курганском „Увал Центре“. В торжественной церемонии открытия приняли участие директор дома молодежи Марина Самойлова, военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, первый заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников», — указано на сайте администрации.

Сообщается, что всего в центре семь локация и несколько классов для обучения основам военных специальностей. Например, есть класс «пограничного следопытства», где можно поработать с миноискателем, металлоискателем и посмотреть на учебные гранаты. В центре также есть свой тир, где можно пострелять из пневматических винтовок. Также есть класс с лазертагом. Как передает мэрия Кургана, в центре хранится боевое оружие и обмундирование.

На открытии центра для патриотов был военком, замдиректора департамента образования и директор КДМ Фото: сайт администрации города Кургана

Курганский патриотический центр принимает школьников всех возрастов Фото: сайт администрации города Кургана