Курганцы простятся с внезапно умершим директором школы

22 февраля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Прощание с Еленой Юдицкой пройдет в траурном зале похоронного бюро ЖБИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прощание с директором курганской школы №9 Еленой Юдицкой, которая скоропостижно скончалась на рабочем месте, пройдет 23 февраля в траурном зале похоронного бюро ЖБИ. Об этом сообщили в группе школы в соцсети «ВКонтакте». «Педагогический коллектив, родители и ученики школы №9 с глубокой скорбью восприняли весть о трагедии, которая унесла жизнь талантливого руководителя, целеустремленного человека — Юдицкой Елены Александровны. Прощание с Еленой Александровной состоится 23 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале № 1 похоронного комплекса ЖБИ (Машиностроителей, 34)», — говорится в сообщении администрации школы №9. Елена Юдицкая проработала в школе больше тридцати лет. Она устроилась учителем начальных классов в 1989 году. Проработав восемь лет с младшеклассниками, перешла на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 2009 года возглавляла школу. В 2020 году к школе №9 присоединили школу №28, Юдицкая стала директором объединенного учреждения. Коллеги отмечают, что руководитель много внимания уделяла работе с педагогами, системе воспитательной работы. Она гордилась педагогическим коллективом, считала школу своим вторым домом. Курганцы отмечают, что Юдицкая пользовалась большим авторитетом не только в школе, но и в микрорайоне Северный. В соцсетях горожане и бывшие выпускники вспоминают ее, как чуткого и внимательного педагога. «Светлая память Елене Александровне. Добрейший души человек, учитель. Она — первый учитель моей дочери, учила ее 28 лет назад. Но никогда не проходила мимо, спросит о всех членах семьи. Она учитель с большой буквы. Соболезнования родным и близким», — написала Елена Богатова в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Под постом горожане написали несколько сотен комментариев с соболезнованиями. Ранее URA.RU писало, что 21 февраля директор школы №9 Кургана Елена Юдицкая скоропостижно скончалась на рабочем месте. Об этом сообщила глава города Кургана Елена Ситникова депутатам гордумы, а позже в своем telegram-канале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прощание с директором курганской школы №9 Еленой Юдицкой, которая скоропостижно скончалась на рабочем месте, пройдет 23 февраля в траурном зале похоронного бюро ЖБИ. Об этом сообщили в группе школы в соцсети «ВКонтакте». «Педагогический коллектив, родители и ученики школы №9 с глубокой скорбью восприняли весть о трагедии, которая унесла жизнь талантливого руководителя, целеустремленного человека — Юдицкой Елены Александровны. Прощание с Еленой Александровной состоится 23 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале № 1 похоронного комплекса ЖБИ (Машиностроителей, 34)», — говорится в сообщении администрации школы №9. Елена Юдицкая проработала в школе больше тридцати лет. Она устроилась учителем начальных классов в 1989 году. Проработав восемь лет с младшеклассниками, перешла на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 2009 года возглавляла школу. В 2020 году к школе №9 присоединили школу №28, Юдицкая стала директором объединенного учреждения. Коллеги отмечают, что руководитель много внимания уделяла работе с педагогами, системе воспитательной работы. Она гордилась педагогическим коллективом, считала школу своим вторым домом. Курганцы отмечают, что Юдицкая пользовалась большим авторитетом не только в школе, но и в микрорайоне Северный. В соцсетях горожане и бывшие выпускники вспоминают ее, как чуткого и внимательного педагога. «Светлая память Елене Александровне. Добрейший души человек, учитель. Она — первый учитель моей дочери, учила ее 28 лет назад. Но никогда не проходила мимо, спросит о всех членах семьи. Она учитель с большой буквы. Соболезнования родным и близким», — написала Елена Богатова в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Под постом горожане написали несколько сотен комментариев с соболезнованиями. Ранее URA.RU писало, что 21 февраля директор школы №9 Кургана Елена Юдицкая скоропостижно скончалась на рабочем месте. Об этом сообщила глава города Кургана Елена Ситникова депутатам гордумы, а позже в своем telegram-канале.