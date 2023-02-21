Власти ЯНАО разрешили строительство железных дорог в заказнике с краснокнижными животными

В природном заказнике «Ямальский» обитают животные, занесенные в красную книгу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство ЯНАО разрешило строительство железных дорог в природном заказнике «Ямальский», в котором обитают краснокнижные животные, ради реализации стратегии развития арктической зоны. Об этом сообщается в документах на сайте правительства.

«На территории заказника разрешается строительство новых, реконструкция, эксплуатация существующих объектов железнодорожного транспорта, прокладка линий связи», — говорится в документе. Изменения внесли в положение о государственном природном заказнике регионального значения «Ямальский».

В правительстве сообщили, что было необходимо внести изменения, чтобы обслуживать железнодорожную ветку Обская — Бованенково, которая находится на территории заказника. «Развитие железнодорожных магистралей Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и Обская — Бованенково — Сабетта является одним из основных направлений реализации стратегии развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — прокомментировали в пресс-службе губернатора.

Самый большой природный заказник «Ямальский» был создан в 1977 году для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассматривали вопрос передвижения границ заказника «Мессо-Яхинский» ради нефтегазового месторождения.