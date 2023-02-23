После праздника курганцы остались без важного ресурса

В Кургане из-за аварии отключили воду в домах, спорткомпексе и детском саду

24 февраля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за аварии жители остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После праздника в Кургане жители нескольких домов в микрорайоне Шевелевка остались без воды. Также из-за аварии на сетях ресурс пришлось перекрыть в спортивном комплексе и в детском саду №137, об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода на ул. Криволапова, 10 без холодного водоснабжения остались дома по ул. 7-я Больничная — 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40 (ФОК). Ресурс отсутствует в детском саду на Карельцева, 117а и в четырех домах на этой улице», — рассказали в «Водном Союзе». Воды также временно нет в домах на ул. Криволапова (7, 10, 12, и 13). В ресурсоснабжающей организации уточнили, что пока жителям организован подвоз воды. Конкретного срока устранения аварии на сетях в компании не назвали.

После праздника в Кургане жители нескольких домов в микрорайоне Шевелевка остались без воды. Также из-за аварии на сетях ресурс пришлось перекрыть в спортивном комплексе и в детском саду №137, об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода на ул. Криволапова, 10 без холодного водоснабжения остались дома по ул. 7-я Больничная — 36, 38, 38а, 38б, 38в, 38в/1, 40 (ФОК). Ресурс отсутствует в детском саду на Карельцева, 117а и в четырех домах на этой улице», — рассказали в «Водном Союзе». Воды также временно нет в домах на ул. Криволапова (7, 10, 12, и 13). В ресурсоснабжающей организации уточнили, что пока жителям организован подвоз воды. Конкретного срока устранения аварии на сетях в компании не назвали.