Зеленский ввел санкции в отношении детского омбудсмена ХМАО

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Людмилы Низамовой Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый пакет персональных санкций президента Украины Владимира Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Низамова Людмила Борисовна, 20.07.1969 г. р., гражданка Российской Федерации», — сообщается в документе. Ограничения введены на 50 лет. Попавшим под санкции запрещается выводить деньги за пределы Украины. Также предусматривается блокировка активов и отмена визы.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. В частности, под новые ограничения попали компания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.