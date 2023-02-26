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Зеленский ввел санкции в отношении детского омбудсмена ХМАО

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Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Людмилы Низамовой Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый пакет персональных санкций президента Украины Владимира Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Низамова Людмила Борисовна, 20.07.1969 г. р., гражданка Российской Федерации», — сообщается в документе. Ограничения введены на 50 лет. Попавшим под санкции запрещается выводить деньги за пределы Украины. Также предусматривается блокировка активов и отмена визы.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. В частности, под новые ограничения попали компания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

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В новый пакет персональных санкций президента Украины Владимира Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Указ опубликован на сайте украинского лидера. «Низамова Людмила Борисовна, 20.07.1969 г. р., гражданка Российской Федерации», — сообщается в документе. Ограничения введены на 50 лет. Попавшим под санкции запрещается выводить деньги за пределы Украины. Также предусматривается блокировка активов и отмена визы. Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян. В частности, под новые ограничения попали компания основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.
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