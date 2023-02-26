26 февраля 2023
25 февраля 2023

Мэр Челябинска отправила своих подчиненных сбивать сосульки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сосульки, сосули, лед
Также мэр распорядилась проследить за тем, чтобы дворы были очищены от снега Фото:

Мэр Челябинска в связи с перепадами температур поручила подчиненным очистить крыши домов от сосулек и снега, особенно у жилых многоквартирных домов. Об этом Котова распорядилась на аппаратном совещании 27 февраля.

«Необходимо обратить внимание на сосульки у многоквартирных домов. Нужно сбить их с крыш домов и социальных учреждений, провести соответствующую работу по из устранению», — распорядилась мэр города.

Также мэр сообщила о необходимости проследить за тем, чтобы дворы были очищены от снега. Котова предположила, что, поскольку в выходные все было заставлено машинами, качественно отработать территорию было невозможно.

Ранее в Челябинске закрыли аэропорт из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, аэропорт «Курчатов» закрыли на очистку взлетно-посадочной полосы от снега и гололедицы.

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Мэр Челябинска в связи с перепадами температур поручила подчиненным очистить крыши домов от сосулек и снега, особенно у жилых многоквартирных домов. Об этом Котова распорядилась на аппаратном совещании 27 февраля. «Необходимо обратить внимание на сосульки у многоквартирных домов. Нужно сбить их с крыш домов и социальных учреждений, провести соответствующую работу по из устранению», — распорядилась мэр города. Также мэр сообщила о необходимости проследить за тем, чтобы дворы были очищены от снега. Котова предположила, что, поскольку в выходные все было заставлено машинами, качественно отработать территорию было невозможно. Ранее в Челябинске закрыли аэропорт из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, аэропорт «Курчатов» закрыли на очистку взлетно-посадочной полосы от снега и гололедицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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