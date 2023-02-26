В Челябинске закрыли аэропорт из-за непогоды

Утром Курчатов закрыли из-за очистки взлетно-посадочной полосы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вылет рейсов из Челябинска 27 февраля задерживается из-за погодных условий. О том, что утром аэропорт Курчатов закрыли на очистку взлетно-посадочной полосы сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

«Произошла задержка рейса № 528 авиакомпании „Smartavia“ сообщением Челябинск — Санкт-Петербург, с вылетом в 9:30. Причина — закрытие аэропорта по причине очистки взлетно-посадочной полосы», — уточнили в пресс-службе.

В расписании на сайте Курчатова числится задержка вечернего рейса на 21:00 в Нур-Султан. Притом рейс Нур-Султан — Челябинск, который должен приземлиться в 22:05 также задерживается.

Ранее сообщалось, что 27 февраля отменили междугородние автобусные рейсы из-за непогоды и гололедицы. Автобусы временно перестанут ходить из Челябинска в города области и соседние регионы.