26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Кургане скоропостижно скончался медик

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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Александр Рихтер работал более десяти лет фельдшером отделения спортивной медицины Фото:

В Кургане скоропостижно скончался фельдшер отделения спортивной медицины Александр Рихтер. Данная информация размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области.

«Департамент здравоохранения Курганской области с глубоким прискорбием сообщает, что 22 февраля 2023 года скоропостижно ушел из жизни Рихтер Александр Сергеевич (04.11.1979 — 22.02.2023 гг.). Более десяти лет Александр Сергеевич работал фельдшером отделения спортивной медицины ГБУ „Курганский областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины“», — указано в сообщении.

По словам представителей депздрава, Рихтер всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Сотрудники депздрава и центра выразили соболезнования родным и близким фельдшера. Прощание состоится 28 февраля 2023 года с 9:00 до 10:00 в траурном зале ЖБИ.

Александр Рихтер умер на 44 году жизни
Фото:

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В Кургане скоропостижно скончался фельдшер отделения спортивной медицины Александр Рихтер. Данная информация размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с глубоким прискорбием сообщает, что 22 февраля 2023 года скоропостижно ушел из жизни Рихтер Александр Сергеевич (04.11.1979 — 22.02.2023 гг.). Более десяти лет Александр Сергеевич работал фельдшером отделения спортивной медицины ГБУ „Курганский областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины“», — указано в сообщении. По словам представителей депздрава, Рихтер всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Сотрудники депздрава и центра выразили соболезнования родным и близким фельдшера. Прощание состоится 28 февраля 2023 года с 9:00 до 10:00 в траурном зале ЖБИ.
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