В Кургане скоропостижно скончался медик

27 февраля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Александр Рихтер работал более десяти лет фельдшером отделения спортивной медицины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скоропостижно скончался фельдшер отделения спортивной медицины Александр Рихтер. Данная информация размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с глубоким прискорбием сообщает, что 22 февраля 2023 года скоропостижно ушел из жизни Рихтер Александр Сергеевич (04.11.1979 — 22.02.2023 гг.). Более десяти лет Александр Сергеевич работал фельдшером отделения спортивной медицины ГБУ „Курганский областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины“», — указано в сообщении. По словам представителей депздрава, Рихтер всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Сотрудники депздрава и центра выразили соболезнования родным и близким фельдшера. Прощание состоится 28 февраля 2023 года с 9:00 до 10:00 в траурном зале ЖБИ. Александр Рихтер умер на 44 году жизни Фото: портал медучреждений Курганской области

В Кургане скоропостижно скончался фельдшер отделения спортивной медицины Александр Рихтер. Данная информация размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области. «Департамент здравоохранения Курганской области с глубоким прискорбием сообщает, что 22 февраля 2023 года скоропостижно ушел из жизни Рихтер Александр Сергеевич (04.11.1979 — 22.02.2023 гг.). Более десяти лет Александр Сергеевич работал фельдшером отделения спортивной медицины ГБУ „Курганский областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины“», — указано в сообщении. По словам представителей депздрава, Рихтер всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Сотрудники депздрава и центра выразили соболезнования родным и близким фельдшера. Прощание состоится 28 февраля 2023 года с 9:00 до 10:00 в траурном зале ЖБИ.