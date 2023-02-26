Семья из ЯНАО рассказала, почему отдала предпочтение вторичному жилью

Семья из ЯНАО предпочла вторичное жилье, чтобы избежать рисков

27 февраля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Семья из Нового Уренгоя отдала предпочтение вторичной недвижимости Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Семья из Нового Уренгоя (ЯНАО) при покупке недвижимости по ряду причин отдала предпочтение вторичному жилью. По словам собеседницы агентства Юлии, покупка жилья в новостройках имеет риск. «Когда мы выбирали квартиру для покупки, то рассматривали и новостройки и вторичное жилье. Но посоветовавшись, решили все же брать вторичное. Если смотреть по ценам, то за 8 миллионов в городе можно найти двухкомнатную квартиру разных вариантов, получается, что в любом случае нужно будет вкладываться в ремонт. Но у вторичного жилья больше плюсов и меньше рисков», — рассказала Юлия. Как рассказал супруг Юлии Сергей, при покупке квартиры в новостройке нужно быть готовым, что на протяжении двух лет в соседних квартирах будет ремонт. При этом здания вторичного рынка уже можно изучить. «В новостройках еще не понятно, вдруг дом трещину даст через пять лет, или утеплен плохо. А на вторичном рынке уже все проверено, можно заезжать в любой момент. Во дворе уже тоже все обустроено, не надо ждать, пока вокруг закончиться стройка и построят детскую площадку», — подчеркнул Сергей. Среди плюсов в новостройках семья для себя выделила лишь более просторные помещения. Ранее эксперты агентства недвижимости рассказали, что жители Ямала предпочитают покупку недвижимости на вторичном рынке. По их словам, собственники вторичной недвижимости чаще готовы делать скидку в процессе торга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья из Нового Уренгоя (ЯНАО) при покупке недвижимости по ряду причин отдала предпочтение вторичному жилью. По словам собеседницы агентства Юлии, покупка жилья в новостройках имеет риск. «Когда мы выбирали квартиру для покупки, то рассматривали и новостройки и вторичное жилье. Но посоветовавшись, решили все же брать вторичное. Если смотреть по ценам, то за 8 миллионов в городе можно найти двухкомнатную квартиру разных вариантов, получается, что в любом случае нужно будет вкладываться в ремонт. Но у вторичного жилья больше плюсов и меньше рисков», — рассказала Юлия. Как рассказал супруг Юлии Сергей, при покупке квартиры в новостройке нужно быть готовым, что на протяжении двух лет в соседних квартирах будет ремонт. При этом здания вторичного рынка уже можно изучить. «В новостройках еще не понятно, вдруг дом трещину даст через пять лет, или утеплен плохо. А на вторичном рынке уже все проверено, можно заезжать в любой момент. Во дворе уже тоже все обустроено, не надо ждать, пока вокруг закончиться стройка и построят детскую площадку», — подчеркнул Сергей. Среди плюсов в новостройках семья для себя выделила лишь более просторные помещения. Ранее эксперты агентства недвижимости рассказали, что жители Ямала предпочитают покупку недвижимости на вторичном рынке. По их словам, собственники вторичной недвижимости чаще готовы делать скидку в процессе торга.