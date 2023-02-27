Курганцам предлагают вакантное место на госслужбе

В Варгашинском следкоме объявили о конкурсе на вакантную должность

28 февраля 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Варгашинском следственном отделе объявили о конкурсе на вакантную должность. Он будет проводиться в несколько этапов, по его итогам кандидата трудоустроят на ставку старшего специалиста первого разряда. Об этом сообщается на сайте областного следкома. «Для замещения должности старшего специалиста первого разряда устанавливаются следующие требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности. Кандидат должен обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства России», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. В будущем сотруднике должны быть навыки планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами, применения современных информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с документами и корреспонденцией, составлять отчеты о делопроизводстве. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий». Ранее в Курганском следкоме искали сотрудника с «творческим подходом». Кандидата, который пройдет несколько отборочных этапов, возьмут на должность старшего специалиста первого разряда в следственный отдел Катайска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Варгашинском следственном отделе объявили о конкурсе на вакантную должность. Он будет проводиться в несколько этапов, по его итогам кандидата трудоустроят на ставку старшего специалиста первого разряда. Об этом сообщается на сайте областного следкома. «Для замещения должности старшего специалиста первого разряда устанавливаются следующие требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности. Кандидат должен обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства России», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. В будущем сотруднике должны быть навыки планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами, применения современных информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с документами и корреспонденцией, составлять отчеты о делопроизводстве. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий». Ранее в Курганском следкоме искали сотрудника с «творческим подходом». Кандидата, который пройдет несколько отборочных этапов, возьмут на должность старшего специалиста первого разряда в следственный отдел Катайска.