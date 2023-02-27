27 февраля 2023
26 февраля 2023

Курганцам предлагают вакантное место на госслужбе

В Варгашинском следкоме объявили о конкурсе на вакантную должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинском следственном отделе объявили о конкурсе на вакантную должность. Он будет проводиться в несколько этапов, по его итогам кандидата трудоустроят на ставку старшего специалиста первого разряда. Об этом сообщается на сайте областного следкома.

«Для замещения должности старшего специалиста первого разряда устанавливаются следующие требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности. Кандидат должен обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства России», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

В будущем сотруднике должны быть навыки планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами, применения современных информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с документами и корреспонденцией, составлять отчеты о делопроизводстве. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий».

Ранее в Курганском следкоме искали сотрудника с «творческим подходом». Кандидата, который пройдет несколько отборочных этапов, возьмут на должность старшего специалиста первого разряда в следственный отдел Катайска.

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В Варгашинском следственном отделе объявили о конкурсе на вакантную должность. Он будет проводиться в несколько этапов, по его итогам кандидата трудоустроят на ставку старшего специалиста первого разряда. Об этом сообщается на сайте областного следкома. «Для замещения должности старшего специалиста первого разряда устанавливаются следующие требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности. Кандидат должен обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства России», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. В будущем сотруднике должны быть навыки планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами, применения современных информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с документами и корреспонденцией, составлять отчеты о делопроизводстве. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий». Ранее в Курганском следкоме искали сотрудника с «творческим подходом». Кандидата, который пройдет несколько отборочных этапов, возьмут на должность старшего специалиста первого разряда в следственный отдел Катайска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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