Курганцам предлагают вакантное место на госслужбе

В Варгашинском следственном отделе объявили о конкурсе на вакантную должность. Он будет проводиться в несколько этапов, по его итогам кандидата трудоустроят на ставку старшего специалиста первого разряда. Об этом сообщается на сайте областного следкома.
«Для замещения должности старшего специалиста первого разряда устанавливаются следующие требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности. Кандидат должен обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции РФ, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства России», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
В будущем сотруднике должны быть навыки планирования работы, эффективного сотрудничества с коллегами, применения современных информационно-коммуникационных технологий. Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с документами и корреспонденцией, составлять отчеты о делопроизводстве. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий».
Ранее в Курганском следкоме искали сотрудника с «творческим подходом». Кандидата, который пройдет несколько отборочных этапов, возьмут на должность старшего специалиста первого разряда в следственный отдел Катайска.
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