27 февраля 2023

Затягивается поиск подрядчика для ремонта курганского моста

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Река Чусовая в селе Слобода. Свердловская область, пешеход, лето, река чусовая, природа урала, природа, мост в селе слобода, село слобода
На ремонт моста планируют потратить 30,5 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области из-за жалобы краснодарского предпринимателя приостановили определение подрядчика для ремонта моста в Шатровском муниципальном округе. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Требования заказчика ограничивают количество участников закупки <…>, что содержит признаки состава административного правонарушения. <…> Прошу приостановить процедуру определения победителя до рассмотрения настоящей жалобы по существу», — указано в жалобе предпринимателя из Краснодарского края Махмадулло Мирзоева.

По мнению автора жалобы, участнику конкурса придется заранее приобрести необходимые материалы для ремонта, что ограничивает количество желающих подать заявку. В конкурсной документации указано, что мост через реку Камышевка на 86 км автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск планируют отремонтировать до 25 ноября. Начальная цена контракта составляет 30,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что власти выделили более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. При этом там же не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным.

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В Курганской области из-за жалобы краснодарского предпринимателя приостановили определение подрядчика для ремонта моста в Шатровском муниципальном округе. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Требования заказчика ограничивают количество участников закупки <…>, что содержит признаки состава административного правонарушения. <…> Прошу приостановить процедуру определения победителя до рассмотрения настоящей жалобы по существу», — указано в жалобе предпринимателя из Краснодарского края Махмадулло Мирзоева. По мнению автора жалобы, участнику конкурса придется заранее приобрести необходимые материалы для ремонта, что ограничивает количество желающих подать заявку. В конкурсной документации указано, что мост через реку Камышевка на 86 км автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск планируют отремонтировать до 25 ноября. Начальная цена контракта составляет 30,5 млн рублей. Ранее стало известно, что власти выделили более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. При этом там же не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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