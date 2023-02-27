Затягивается поиск подрядчика для ремонта курганского моста

28 февраля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

На ремонт моста планируют потратить 30,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области из-за жалобы краснодарского предпринимателя приостановили определение подрядчика для ремонта моста в Шатровском муниципальном округе. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Требования заказчика ограничивают количество участников закупки <…>, что содержит признаки состава административного правонарушения. <…> Прошу приостановить процедуру определения победителя до рассмотрения настоящей жалобы по существу», — указано в жалобе предпринимателя из Краснодарского края Махмадулло Мирзоева. По мнению автора жалобы, участнику конкурса придется заранее приобрести необходимые материалы для ремонта, что ограничивает количество желающих подать заявку. В конкурсной документации указано, что мост через реку Камышевка на 86 км автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск планируют отремонтировать до 25 ноября. Начальная цена контракта составляет 30,5 млн рублей. Ранее стало известно, что власти выделили более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. При этом там же не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным.

В Курганской области из-за жалобы краснодарского предпринимателя приостановили определение подрядчика для ремонта моста в Шатровском муниципальном округе. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Требования заказчика ограничивают количество участников закупки <…>, что содержит признаки состава административного правонарушения. <…> Прошу приостановить процедуру определения победителя до рассмотрения настоящей жалобы по существу», — указано в жалобе предпринимателя из Краснодарского края Махмадулло Мирзоева. По мнению автора жалобы, участнику конкурса придется заранее приобрести необходимые материалы для ремонта, что ограничивает количество желающих подать заявку. В конкурсной документации указано, что мост через реку Камышевка на 86 км автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск планируют отремонтировать до 25 ноября. Начальная цена контракта составляет 30,5 млн рублей. Ранее стало известно, что власти выделили более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. При этом там же не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным.