Миасский завод ускорил выпуск запчастей к автомобилям

Результаты ускорения производства завода «Трек» оценили в правительстве региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Трек» из Миасса (Челябинская область) ускорил производство запчастей для автомобилей на две недели. Как отметили в пресс-службе регионального минпрома, выпуск ведется быстрее на 30%.

«Миасский «ПО «Трек» смог ускорить выпуск особенно востребованных деталей, рулевых наконечников, более чем на 30%. Ранее на создание одной партии уходило больше 44 дней, теперь — всего 30», — отметили в министерстве.

Результатов удалось добиться в результате внедрения методов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Завод посетил вице-губернатор Егор Ковальчук. Руководитель, кроме прочего, отметил качественное улучшение условий труда персонала предприятия.

Компания производит запчасти для отечественных и иностранных авто. В номенклатурной линейке есть компоненты для комбайнов «Ростсельмаша», завода ГАЗ и президентского автомобиля «Aurus». Объем заказов вырос после ухода с российского рынка зарубежных производителей. Как сообщал URA.RU, в два раза увеличился спрос, формируемый частными лицами на площадках маркетплейсов.

В минпроме сообщили, что завод на треть сократил объемы незавершенного производства: со 116,8 до 28,2 тысяч штук деталей. Качественным критерием изменений в работе стало то, что «Трек» избавился от дефектов продукции. Ранее их было 10 тысяч на 200 тысяч выпущенной продукции. Гендиректор Елена Падучина заявила, что за полгода выработка предприятия стала на 10% выше.