Муляжи консервов, сделанных в ЯНАО, поставят в космические музеи России

02 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Муляжи ямальских консервов, которые производятся в Салехарде, поставят в музеи космонавтики России. Об этом сообщает telegram-канал «Пул-89». «Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом! Первую партию уже передали в Музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении. Передать муляжи консервы в музеи страны предложили сами космонавты. Ранее сообщалось, что космонавт Олега Артемьев впервые на Международной космической станции дегустировал ямальские консервы. После этого он сообщил, что приедет на Ямал и посетит завод производителя в Салехарде.

Муляжи ямальских консервов, которые производятся в Салехарде, поставят в музеи космонавтики России. Об этом сообщает telegram-канал «Пул-89». «Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом! Первую партию уже передали в Музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении. Передать муляжи консервы в музеи страны предложили сами космонавты. Ранее сообщалось, что космонавт Олега Артемьев впервые на Международной космической станции дегустировал ямальские консервы. После этого он сообщил, что приедет на Ямал и посетит завод производителя в Салехарде.