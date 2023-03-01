01 марта 2023

Муляжи консервов, сделанных в ЯНАО, поставят в космические музеи России

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, ямал продукт
Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом Фото:

Муляжи ямальских консервов, которые производятся в Салехарде, поставят в музеи космонавтики России. Об этом сообщает telegram-канал «Пул-89».

«Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом! Первую партию уже передали в Музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении. Передать муляжи консервы в музеи страны предложили сами космонавты.

Ранее сообщалось, что космонавт Олега Артемьев впервые на Международной космической станции дегустировал ямальские консервы. После этого он сообщил, что приедет на Ямал и посетит завод производителя в Салехарде.

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Муляжи ямальских консервов, которые производятся в Салехарде, поставят в музеи космонавтики России. Об этом сообщает telegram-канал «Пул-89». «Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом! Первую партию уже передали в Музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении. Передать муляжи консервы в музеи страны предложили сами космонавты. Ранее сообщалось, что космонавт Олега Артемьев впервые на Международной космической станции дегустировал ямальские консервы. После этого он сообщил, что приедет на Ямал и посетит завод производителя в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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