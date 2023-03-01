Муляжи консервов, сделанных в ЯНАО, поставят в космические музеи России

Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом
Муляжи ямальских консервов, которые производятся в Салехарде, поставят в музеи космонавтики России. Об этом сообщает telegram-канал «Пул-89».
«Рыбные консервы Салехардского комбината стали космическим артефактом! Первую партию уже передали в Музей космонавтики в Москве», — говорится в сообщении. Передать муляжи консервы в музеи страны предложили сами космонавты.
Ранее сообщалось, что космонавт Олега Артемьев впервые на Международной космической станции дегустировал ямальские консервы. После этого он сообщил, что приедет на Ямал и посетит завод производителя в Салехарде.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.